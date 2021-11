Equitazione, Coppa del Mondo Verona 2021: Luca Marziani nella formazione che vince la gara a squadre

Mandati in archivio gli appuntamenti di Oslo, in Norvegia, e Lione, in Francia, è proseguita a Verona la terza tappa della FEI Jumping World Cup 2021: nell’abito di Fieracavalli, oggi sono andate in scena altre tre gare, che per l’Italia purtroppo vedono soltanto Luca Marziani presente nella selezione che vince la prova a squadre.

Nel Premio n° 4, Franco Tucci, si impone l’irlandese Denis Lynch su Rubens LS la Silla, primo in 61.60, che supera il transalpino Julien Anquetin su Z Ice Cube Z, secondo in 62.12, ed il britannico Sameh El Dahan su Suma’s Zorro, terzo in 62.16.

Nel Premio n° 8, Scuderia 1918 Top Team Charity Cup for Teams, vittoria per la formazione Jumping Verona, formata da Jack Whitaker, Olivier Philippaerts, Luca Marziani, Sergio Alvarez Moya e Marlon Modolo Zanotelli, che batte 3-2 la squadra Scuderia 1918, composta da Lorenzo De Luca, Jessica Springsteen, Giulia Martinengo Marquet, Daniel Deusser e Kevin Staut.

Nel Premio n° 5, Sellerie Equipe, affermazione al jump-off del belga Wilm Vermeir su Iq van het Steentje in 34.01, davanti all’irlandese Mark McAuley su Miebello, secondo in 34.39, ed all’altro belga Pieter Devos su Kannabis van de Bucxtale, terzo in 34.42.

Foto: LiveMedia/Giancarlo Dalla Riva