DIRETTA MotoGP, GP Algarve 2021 LIVE: Bagnaia precede Quartararo nel warm-up, la gara alle 14.00

RISULTATI E CLASSIFICA WARM-UP

LA CRONACA DEL WARM-UP

11.00 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento prima delle ore 14 per la gara della MotoGP!

10.55 Bagnaia ha dominato anche il warm-up, ma attenzione a Mir con la Suzuki e alla probabile rimonta di Quartararo con la Yamaha.

10.53 I piazzamenti degli altri italiani: 12° Danilo Petrucci, 14° Luca Marini, 15° Enea Bastianini, 18° Andrea Dovizioso e 20° Valentino Rossi.

10.51 Di seguito la top10 del warm-up della MotoGP a Portimao:

1 63 F. BAGNAIA 1:39.711 2 20 F. QUARTARARO +0.127 3 27 I. LECUONA +0.257 4 36 J. MIR +0.315 5 30 T. NAKAGAMI +0.385 6 42 A. RINS +0.519 7 73 A. MARQUEZ +0.526 8 43 J. MILLER +0.590 9 44 P. ESPARGARO +0.610 10 21 F. MORBIDELLI +0.667

10.50 BANDIERA A SCACCHI!! Non cambia la classifica per le prime tre posizioni, mentre Rins fa un piccolo passo avanti e sale al 6° posto con la Suzuki.

10.48 STREPITOSO BAGNAIA!!! Miglior tempo assoluto in 1’39″7 con una gomma media posteriore ormai a fine vita! Ritmo impressionante da parte di Pecco, che si conferma il grande favorito per la vittoria.

10.47 Molto bene Lecuona, 3° a 130 millesimi dalla vetta con la KTM montando gomme soft-medie usate.

10.46 Bagnaia si migliora ed è il secondo pilota di giornata ad abbattere il muro dell’1’40”, avvicinandosi a 119 millesimi dal crono di Quartararo.

10.44 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 20 F. QUARTARARO 1:39.838 2 36 J. MIR +0.188 3 63 F. BAGNAIA +0.337 4 42 A. RINS +0.440 5 44 P. ESPARGARO +0.483 6 27 I. LECUONA +0.509 7 43 J. MILLER +0.517 8 21 F. MORBIDELLI +0.590 9 41 A. ESPARGARO +0.640 10 23 E. BASTIANINI +0.764

10.42 Quartararo sfrutta il potenziale degli pneumatici freschi ed è il primo a scendere sotto l’1’40” in 1’39″8, mentre Bagnaia balza già in terza piazza a 3 decimi dalla vetta.

10.41 Quartararo passa al comando in 1’40″0, ma monta gomme nuove sia all’anteriore che al posteriore. 12° Bagnaia a 9 decimi dalla vetta con gomma soft nuova davanti e media usata dietro.

10.39 Mir alza ulteriormente l’asticella con la Suzuki in 1’40″1, rifilando 2 decimi alla Ducati di Miller e oltre mezzo secondo a tutti gli altri.

10.38 Mir e Quartararo aumentano il ritmo e scendono rispettivamente sull’1’40″5 e 1’40″6. Si lancia nel frattempo anche Bagnaia con gomma media usata al posteriore.

10.36 Dopo un primo giro lanciato di riscaldamento, le gomme cominciano ad entrare in temperatura ed i tempi diventano già interessanti. Miller è il più veloce in 1’40″9 davanti a Quartararo e Mir.

10.35 Quasi tutti optano in questa fase per la combinazione soft-media, mentre le Aprilia e le Honda di Alex Marquez e Pol Espargarò provano la doppia soft.

10.34 Tante gomme soft in pista, a testimonianza di un turno non particolarmente indicativo in ottica gara (all’anteriore verrà utilizzata prevalentemente la media).

10.32 Bagnaia aspetta ai box per il momento, mentre Quartararo e Mir sono subito scesi in pista per cominciare il long-run.

10.30 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano gli ultimi 20 minuti di prove prima della gara di Portimao!

10.28 Ci si aspetta un passo sull’1’40” basso in gara nel gruppo di testa, anche se Bagnaia è stato in grado di girare anche in 1’39” alto durante le FP4 con gomme usate. Nel warm-up i tempi potrebbero essere anche migliori grazie alle temperature più miti.

10.25 Tra cinque minuti il via al warm-up, che si disputerà con temperature inevitabilmente più fresche rispetto a quelle che i piloti troveranno in gara. Difficile dunque trarre delle conclusioni sulla scelta delle gomme in base ai riscontri di questa sessione mattutina.

10.22 I presupposti per una possibile fuga solitaria di “Pecco” ci sono tutti, mentre sembra molto incerta la battaglia per i restanti gradini del podio tra i protagonisti che abbiamo citato in precedenza oltre ad un Alex Rins (molto veloce a Portimao lo scorso aprile in gara) da non sottovalutare con la Suzuki in quarta fila.

10.19 Il Diablo, per provare a raggiungere Bagnaia nel corso della gara, dovrà prima superare una serie di avversari molto ostici e veloci come Pol Espargarò sulla Honda (ottimo 6°), Joan Mir sulla Suzuki (3°, miglior qualifica in MotoGP) e le Ducati di Johann Zarco (5°), Jorge Martin (4°) e Jack Miller (2°).

10.15 Fino a sabato mattina l’unico in grado di contrastarlo era stato il nuovo Campione del Mondo Fabio Quartararo, che ha però fatto più fatica del previsto in qualifica firmando solo il settimo crono e dovendo così rimontare oggi dalla terza fila con un passo molto competitivo ma comunque leggermente inferiore sulla carta rispetto a quello di Bagnaia, per quanto visto nei long-run delle FP4.

10.12 Sfumato ormai il sogno mondiale al suo primo anno nel team ufficiale della Ducati, Francesco Bagnaia vuole chiudere al meglio il 2021 per proiettarsi con grande fiducia verso la prossima stagione. “Pecco” oggi parte in pole position a Portimao nel Gran Premio dell’Algarve ed è il grande favorito per quello che sarebbe il suo terzo successo dell’anno, dopo aver impressionato per tutto il fine settimana.

10.09 Il titolo iridato è già stato assegnato a Fabio Quartararo in quel di Misano, mentre è ancora aperta la lotta per il secondo ed il terzo posto nel Mondiale piloti:

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 267

2 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 202

3 Joan MIR Suzuki SPA 175

4 Johann ZARCO Ducati FRA 152

5 Jack MILLER Ducati AUS 149

6 Marc MARQUEZ Honda SPA 142

7 Brad BINDER KTM RSA 136

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 113

9 Maverick VIÑALES Aprilia SPA 106

10 Miguel OLIVEIRA KTM POR 92

11 Alex RINS Suzuki SPA 91

12 Pol ESPARGARO Honda SPA 90

13 Enea BASTIANINI Ducati ITA 87

14 Jorge MARTIN Ducati SPA 82

15 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 71

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 54

17 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 42

18 Iker LECUONA KTM SPA 38

19 Danilo PETRUCCI KTM ITA 37

20 Luca MARINI Ducati ITA 37

21 Valentino ROSSI Yamaha ITA 35

10.06 Si riparte oggi dai risultati delle qualifiche di ieri pomeriggio, che hanno definito la griglia di partenza del GP:

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.725 7 8 335.4

2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.829 7 8 0.104 0.104 341.7

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’38.893 3 7 0.168 0.064 332.3

4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.916 7 8 0.191 0.023 341.7

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’38.918 6 8 0.193 0.002 341.7

6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.058 6 7 0.333 0.140 340.6

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.131 7 7 0.406 0.073 331.2

8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’39.191 6 7 0.466 0.060 337.5

9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.321 3 7 0.596 0.130 329.2

10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.387 7 8 0.662 0.066 333.3

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.649 3 7 0.924 0.262 332.3

12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 1’39.828 5 6 1.103 0.179 331.2

13 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’39.283 7 8 (*) 0.153 337.5

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’39.389 7 8 (*) 0.259 0.106 335.4

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.595 7 8 (*) 0.465 0.206 328.2

16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.604 7 8 (*) 0.474 0.009 333.3

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.624 3 8 (*) 0.494 0.020 330.2

18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’39.738 3 7 (*) 0.608 0.114 331.2

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.859 6 7 (*) 0.729 0.121 336.4

20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.907 7 8 (*) 0.777 0.048 335.4

21 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’39.918 7 8 (*) 0.788 0.011 331.2

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’40.009 5 5 (*) 0.879 0.091 334.3

10.03 Dalle 10.30 si svolgeranno gli ultimi 20 minuti di prove prima del Gran Premio dell’Algarve, in programma alle ore 14.00 italiane.

10.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del warm-up mattutino della MotoGP a Portimao, sede del penultimo round stagionale del Mondiale MotoGP.

Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 2021 – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP3 – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della domenica del Gran Premio dell’Algarve, diciassettesimo e penultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 . Nello splendido scenario del tracciato di Portimao, con le sue curve mozzafiato ed i suoi sali-scendi iconici, tutto è pronto per il secondo capitolo portoghese, ricordando che su questa pista si era già corso in aprile con la vittoria del neo-campione del mondo Fabio Quartararo.

La giornata, come sempre, inizierà con il warm-up delle ore 10.30 italiane, mentre la gara scatterà alle ore 14.00 e, per una volta, anticiperà quella della Moto2, che prenderà il via alle ore 15.30. Dalla pole position scatterà

Per quanto visto in questo fine settimana si annuncia l’ennesimo capitolo della saga tra Fabio Quartararo e il nostro Francesco Bagnaia. La Ducati si è confermata performante sin dalla prima giornata di lavoro sulla pista portoghese, ma anche Suzuki e Honda non si sono dimostrate da meno. Anche l’Aprilia ha fatto vedere cose interessanti, mentre deve ancora migliorare la Yamaha specialmente sul fronte Petronas, con Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

La domenica del Gran Premio dell’Algarve scatterà alle ore 10.30 con il warm-up, l’ultima sessione disponibile per trovare il giusto assetto delle moto e per effettuare la scelta definitiva a livello di gomme, mentre la gara prenderà il via alle ore 14.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante delle emozioni della MotoGP a Portimao!

Foto: Lapresse