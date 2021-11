Dinamo Sassari-Trieste oggi, Serie A basket: orario, canale tv, programma, streaming

Stasera alle ore 20:30 andrà in scena il match tra Dinamo Sassari e Trieste, partita valida per la settima giornata della Serie A 2021-2022 di basket. Quella che si svolgerà al PalaSerradimigni sarà sicuramente una sfida interessantissima tra due compagini che stanno vivendo momenti di forma completamente opposti.

Da una parte la squadra di casa andrà in cerca di riscatto dopo le ultime deludenti sconfitte in campionato contro Brescia e Milano e l’ennesima caduta in Champions League contro gli ucraini del Prometey (tra l’altro per la squadra di Demis Cavina deve ancora arrivare un successo in Europa in questa stagione). Dall’altra parte, invece, Trieste sta volando sulle ali dell’entusiasmo e, in seguito alle recenti affermazioni contro Derthona (per 88-57) e Napoli (per 77-75), vorrà sicuramente continuare a vincere per rafforzare la posizione in classifica (attualmente i ragazzi di Franco Ciani si trovano al quinto posto in classifica con quattro successi e due sconfitte).

La partita tra Dinamo Sassari e Trieste inizierà questa sera alle ore 20:30. Il match sarà trasmesso in streaming su Discovery + ed Eurosport Player.

DINAMO SASSARI-TRIESTE OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 6 novembre

Ore 20.30 Banco di Sardegna Sassari – Allianz Pallacanestro Trieste

Diretta streaming: Discovery +, Eurosport player

Credits: Ciamillo