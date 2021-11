Curling, Europei 2021: Italia ambiziosa. Gli azzurri scaldano i motori per la qualificazione olimpica

L’Italia maschile punta a essere grande protagonista agli Europei 2021 di curling, in programma a Lillehammer (Norvegia) dal 20 al 27 novembre. La rassegna continentale torna in calendario dopo l’assenza forzata di dodici mesi fa legata all’emergenza sanitaria e la nostra Nazionale cercherà di ottenere un bel risultato, come fece nel 2018 quando riuscì a conquistare una storica medaglia di bronzo.

Joel Retornaz e compagni, in primavera settimi ai Mondiali e vicini a ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, puntano a dire la loro sul ghiaccio di una località iconica per le discipline invernali. Gli azzurri, che hanno ben figurato durante la pre-season, scalderanno le polveri in vista del torneo di qualificazione ai Giochi, previsto poco prima di Natale.

I nostri moschettieri hanno tutte le quarte in regola per volare a Pechino 2022 e il passaggio agli Europei rappresenta una bella occasione per fare il punto della situazione. Le avversarie più pericolose sono sempre la favoritissima Svezia, la quotata Svizzera, la temibile Scozia e l’ambiziosa Danimarca, senza però sottovalutare Norvegia, Germania e Olanda.

Foto: Lapresse