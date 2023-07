Coppa Davis, Italia-Croazia: possibili sfide e ranking ATP dei giocatori. Sinner contro Cilic, dubbi per Sonego. Il doppio…

L’Italia affronterà la Croazia nei quarti di finale della Coppa Davis 2021. Gli azzurri hanno primeggiato nel raggruppamento con USA e Colombia, staccando così il biglietto per la fase a eliminazione diretta della massima competizione mondiale per Nazionali. I ragazzi di Filippo Volandri torneranno in campo lunedì 29 novembre (ore 16.00) per incrociare i temibili balcanici in un testa a testa da dentro o fuori, in programma sul cemento indoor del PalaAlpitour di Torino.

Ad aprire le danze sarà il singolare tra i numeri 2. L’Italia punterà quasi sicuramente su Lorenzo Sonego, già capace di regolare il solido Reilly Opelka in due set e il meno quotato Nicoals Mejia in rimonta. Il piemontese, attuale numero 27 al mondo, partirà con i favori del pronostico, anche se ormai si è capito che in questa edizione della Coppa Davis non bisogna dare davvero nulla per scontato.

Il padrone di casa incrocerà la racchetta o con Borna Gojo (23enne, numero 276 del ranking ATP che l’altro giorno è riuscito a liquidare il forte australiano Alexei Popyrin) o con Nino Serdarusic (24enne, attualmente al 242mo posto nella graduatoria mondiale e oggi capace di regolare l’ungherese Fabian Marozsan). Il capitano Vedran Martic deciderà domani mattina chi schierare in campo.

A seguire il big match tra i numeri 1. Il nostro Jannik Sinner, attuale numero 10 al mondo, è reduce dai trionfi schiaccianti contro John Isner e Daniel Galan. L’altoatesino sarà chiamato a un’autentica battaglia contro l’espertissimo Marin Cilic, numero 30 del ranking ATP e con un palmares di tutto rispetto (si è imposto agli US Open nel 2014 e ha conquistato l’Insalatiera nel 2018). Il nostro portacolori ha tutte le carte in regola per imporsi, ma è ben consapevole che di fronte si troverà un mastino di 33enne che non mollerà mai il colpo.

L’Italia punta a vincere entrambi i singolari, in modo da qualificarsi alla semifinale prima dell’eventuale doppio di spareggio. La Croazia, in quel caso, partirebbe infatti con tutti i favori del pronostico visto che potrà schierare la micidiale coppia formata da Nikola Mektic e Mate Pavic: quest’anno hanno vinto Wimbledon e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Volandri sarà costretto a puntare su un doppio non rodato come quello balcanico, sperando nell’impresa: Fabio Fognini e Lorenzo Musetti come contro gli USA? Fabio Fognini e Jannik Sinner come contro la Colombia? In entrambi i casi sono arrivate due sconfitte, ma a risultato già acquisito. Attenzione all’opzione Musetti-Sonego, perché i due azzurri perché al secondo turno dei Giochi gli azzurri costrinsero i rivali al super tie-break e la partita si concluse col punteggio di 7-5, 6-7(5), 10-7. La soluzione Fabio Fognini e Simone Bolelli sarebbe ideale, ma le condizioni dello stesso Bolelli non sembrano essere delle migliori. Di seguito le possibili sfide e i ranking dei giocatori per Italia-Croazia, quarto di finale della Coppa Davis 2021.

ITALIA-CROAZIA, POSSIBILI SFIDE E RANKING ATP

Primo singolare (tra i numeri 2): Lorenzo Sonego (numero 27 ranking ATP) vs Borna Gojo (276) o Nino Serdarusic (242)

Secondo singolare (tra i numeri 1): Jannik Sinner (10) vs Marin Cilic (30)

Doppio: Fognini/Musetti, Fognini/Sinner, Musetti/Sonego, Fognini/Bolelli vs Nikola Mektic/Mate Pavic (1 e 2)

I ranking degli altri azzurri: Fabio Fognini (37), Lorenzo Musetti (59), Simone Bolelli (25 in doppio)

Foto: Lapresse