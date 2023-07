Coppa Davis 2021, l’Italia si gioca subito tutto con gli Usa. Debuttano anche Spagna e Serbia

È finalmente arrivato il momento dell’Italia. Inizierà oggi a Torino (ore 16:00) l’avventura dei nostri portacolori nella fase finale della Coppa Davis 2021. Oltre a quella degli azzurri, che sfideranno gli Stati Uniti, si disputeranno nella giornata odierna altre due partite: Spagna-Ecuador (a Madrid) e Austria-Serbia (a Innsbruck).

Al Pala Alpitour scenderà in campo la nostra Nazionale per una partita che potrebbe già risultare decisiva ai fini del girone. Nonostante l’assenza di Taylor Fritz, la squadra capitanata da Mardy Fish sarà un ostacolo durissimo da superare e serviranno le migliori prestazioni dei nostri azzurri per portare a casa il successo. Nel primo match di giornata sarà molto probabilmente Lorenzo Sonego a scendere in campo. Il torinese sfiderà quasi sicuramente uno tra Reilly Opelka (n.26 ATP) e Frances Tiafoe (n.38 del ranking) e proverà a regalare il primo punto al Bel Paese. Nella seconda partita, invece, il nostro numero 1, Jannik Sinner, affronterà presumibilmente uno tra John Isner (n.24 del mondo) e lo stesso Opelka. Importantissimo sarà poi anche l’incontro di doppio. Gli Stati Uniti partono sicuramente favoriti in virtù della presenza di Rajeev Ram (attuale n.4 del mondo nella classifica di doppio), che sarà presumibilmente affiancato da Jack Sock, mentre l’Italia potrebbe puntare sul già collaudato duo Fabio Fognini-Simone Bolelli (vincitore nel 2015 degli Australian Open di specialità).

Alla Spagna servirà subito una larga vittoria contro l’Ecuador per sperare nella qualificazione. Infatti, considerando le tante assenze nel gruppo di Sergi Bruguera (ai già noti forfait di Rafael Nadal e Roberto Bautista Agut, si è aggiunta oggi la rinuncia da parte di Carlos Alcaraz a causa della positività al Covid) e la netta superiorità da parte della Russia (l’altra squadra nel girone A), le Furie Rosse dovranno da subito puntare a conquistare più punti possibili per poi sperare di passare come una delle due migliori seconde (sui sei raggruppamenti). Per provarci, gli iberici inizieranno affrontando l’Ecuador con quasi sicuramente Pablo Carreno Busta (n.20 del ranking) e uno tra Albert Ramos (n.45 del mondo) e Pedro Martinez (n.60 ATP) nei due singolari e con Feliciano Lopez e Marcell Granollers nel doppio (quest’ultimo è attualmente n.7 del mondo in questa specialità). Dall’altra parte, gli avversari non sembrano far paura, ma occhio a non sottovalutare troppo la squadra capitanata da Raul Viver perché, soprattutto con il doppio cercherà di vendere cara la pelle grazie ad un doppio competitivo.

Il terzo match va in scena ad Innsbruck, dove i padroni di casa dell’Austria proveranno a strappare almeno un punto alla Serbia (le vere chance per farcela sembrano però esserci soltanto nel doppio). Nei due singolari il numero 1 del mondo Novak Djokovic sfiderà Dennis Novak (n.118 del ranking) e uno tra Dusan Lajovic (n.33 ATP), Filip Krajinovic (n.42 del mondo) e Laslo Djere (n.52 del ranking) se la vedrà presumibilmente con uno tra Jurij Rodionov (n.139 del ranking) e Gerald Melzer (n.287 ATP). Nel doppio, invece, Victor Troicki può contare su Nikola Cacic (n.36 della classifica di doppio) che potrebbe essere affiancato proprio da Novak Djokovic, mentre per quanto riguarda la squadra capitanata da Stefan Koubek dovrebbe scendere in campo il duo Olivier Marach-Philipp Oswald (rispettivamente al 45mo e 52mo posto della classifica di doppio).

