Combinata nordica: i convocati per la Coppa del Mondo di Lillehammer. Torna Alessandro Pittin

Torna in scena, dopo il primo week-end a Ruka in Finlandia, la Coppa del Mondo di combinata nordica: si resta in Scandinavia, ci si sposta verso la Norvegia, a Lillehammer.

Presenti anche le donne in terra norvegese: in totale sono tre le gare in programma. Al femminile spazio ad una Gundersen con 5 km di fondo il venerdì, mentre gli uomini avranno una staffetta 4x5km al sabato e una gara classica la domenica.

Torna tra i convocati la stella della squadra italiana, Alessandro Pittin. Con lui spazio a Samuel Costa, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas.

Al femminile invece presenti Veronica Gianmoena, Daniela Dejori e Annika Sieff.

Foto: Lapresse