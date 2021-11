Ciclocross, Coppa del Mondo Tabor 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario completo

Archiviati i Campionati Europei di Col du Vam nei Paesi Bassi, il Ciclocross tornerà con la Coppa del Mondo nel prossimo weekend, con la tappa di Tábor, in Repubblica Ceca. Tornato in maniere definitiva in Coppa del Mondo dal 2018, il percorso Ceco lo scorso anno ha visto trionfare in campo maschile il belga Micheal Vanthourenhout, dopo due anni di dominio di Van der Poel e in campo femminile l’olandese Lucinda Brand.

Oltre al livello Elite, si terranno anche le gare di livello juniores, maschile e femminile, e under-23 al maschile. In queste gare, nelle passate stagioni, gli atleti azzurri hanno trovato grandi risultati, dai secondi posti di Davide De Pretto e Lorenzo Masciarelli delle gare junior degli ultimi due anni, al podio trovato da Lucia Bramati nella scorsa stagione. Le startlist ufficiali per queste gare non sono ancora state diramate, ma molti atleti di alto livello hanno già confermato la propria presenza.

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TÁBOR – PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 14 novembre 2021

09:30 – Uomini Junior

10:30 – Donne Junior

11:40 – Uomini U23

13:25 – Donne Elite

14:50 – Uomini Elite

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS TÁBOR – DOVE VEDERLA

TV, Donne Elite e Uomini Elite: Eurosport1

STREAMING, Donne Elite e Uomini Elite: Eurosport Player e GCN.

Le gare Junior e U23 non saranno trasmesse da alcun servizio.

Foto: Federciclismo