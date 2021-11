Una voce che si rincorreva da quasi due mesi, oggi è arrivata l’ufficialità. Elia Viviani, fresco di titolo mondiale della corsa ad eliminazione, correrà con la Ineos-Grenadiers nel 2022. Per il velocista azzurro è un ritorno con il team di Dave Brailsford, per cui aveva già corso dal 2015 al 2017 quando la squadra era denominata Team Sky.

Durante questo periodo battente maglia inglese, per Viviani è arrivata la più grande soddisfazione della sua carriera, il successo olimpico del 2016. L’azzurro, che ha firmato un contratto triennale, è felicissimo del suo ritorno: “Dal momento in cui ho lasciato la squadra, avevo in testa che un giorno sarei tornato e quel giorno ora è arrivato. Non ho mai perso il contatto con la squadra, con Dave Brailsford, Rod Ellingworth, i corridori e allenatori italiani. Per me è come tornare in famiglia“.

Viviani traccia anche la strada per i suoi obiettivi per il 2022: “L’anno prossimo voglio vincere quante più gare possibile, è questo il lavoro di un velocista. Ma posso sostenere anche i corridori più giovani e trasmettere la mia esperienza. Spero di poter essere un esempio da seguire e un ragazzo esperto attorno al gruppo di giovani incredibilmente talentuosi che si sta costruendo“.

Elia è consapevole di aver vissuto un biennio complicato alla Cofidis: “Ho passato due anni difficili e le Olimpiadi mi hanno restituito quello che mi era mancato: le gambe, la fiducia, la convinzione e la fiducia in me stesso. La mia medaglia di bronzo di quest’anno mi ha dato la convinzione di salire di nuovo al mio livello. Penso che questo sia il posto migliore per me in questa fase della mia carriera. Ho fatto tutto il possibile per tornare e sono orgoglioso come persona di essere rimasto in buoni rapporti e di aver lasciato qualcosa di buono qui. Ora sono stato ripagato”.

Foto: LaPresse