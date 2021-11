Julian Alaphilippe conclude nuovamente l’anno con addosso la maglia di campione del mondo. Come è riuscito a fare ad Imola nel 2020, il transalpino si è imposto nella prova iridata svoltasi nelle Fiandre, bruciando tutti coloro che erano visti come favoriti, in primis il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Quali saranno però gli obiettivi del transalpino in vista del 2022? Secondo quanto trapelato da un’intervista concessa ai microfoni di RMC Radio, Alaphilippe avrebbe in mente di puntare alle classiche delle Ardenne, composte dal trittico Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, per lasciare un po’ da parte le altre classiche di aprile, in primis Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix.

Alaphilippe ha spiegato in questo modo la sua decisione: “Lo scorso anno ho tentato di giocarmi il Fiandre e le Classiche delle Ardenne. Ho realizzato che è possibile farlo, ma non è facile essere al 100% in tutte le competizioni. Nella prima parte del 2022 mi concentrerò sulle Ardenne, sono le corse che si addicono meglio alle mie caratteristiche. Nonostante abbia amato scoprire il Fiandre, è una corsa a cui tornerò quando sarò pronto a dare tutto per la vittoria“.

Quando il francese parla di Classiche delle Ardenne come corse adatte a lui, lo menziona con condizione di causa. Lo scorso anno si è portato a casa per la seconda volta consecutiva la Freccia Vallone per poi essere battuto allo sprint da Tadej Pogacar nella Liegi-Bastogne-Liegi; l’Amstel Gold Race venne invece conclusa ‘soltanto’ al sesto posto.

Foto: LaPresse