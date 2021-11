Ciclismo: Ineos scatenata, dopo Viviani arriva anche il giovane tedesco Kim Heiduk

Dopo l’acquisizione di Elia Viviani, la Ineos ha ufficializzato anche un’altro acquisto che risponde al nome del tedesco Kim Heiduk, 21enne di cui si parla un gran bene e che ha già svolto esperienze nel team continental della Lotto-Kern Haus.

Heiduk è l’attuale campione tedesco under 23 e in questa stagione ha già ottenuto qualche piazzamento di spessore, come il quarto posto al Tour of Rhodes, il secondo all’Orlen Nations Grand Prix, più una vittoria di tappa e il secondo generale al Tour d’Eure-et -Loir.

“Non appena ho saputo dell’interesse di Ineos, ho capito che era la squadra giusta per me. È stata una sensazione incredibile. Sono felice di far parte di questo team – ha detto Heiduk in un comunicato stampa della squadra – Sono un corridore molto disciplinato e sono concentrato su ciò che devo migliorare nei prossimi due anni. Credo di poter essere bravo nelle classiche e mi posso divertire molto in quelle gare”.

Foto: LaPresse