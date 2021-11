Ormai da qualche anno si ripete il copione: il Giro d’Italia rischia davvero di non essere trasmesso in diretta tv sui canali Rai? Per il 2021 gli organizzatori di RCS Sport e il network pubblico avevano trovato un accordo annuale (che comprendeva anche tutte le altre corse ciclistiche del pacchetto). Cosa succederà per il 2022? La trattiva è aperta e in alto mare, come rivelano più fonti. Il fatto che la presentazione del percorso sia stata spezzettata a puntate e non goda di una copertura televisiva ha fatto pensare diversi appassionati.

Ricordiamo che il Giro d’Italia deve essere trasmesso per legge in diretta tv gratis e in chiaro. La Rai ha sempre mandato in onda la Corsa Rosa, eccezion fatta per il periodo 1993-1997 quando era visibile sugli allora canali di Fininvest. All’orizzonte, proprio come l’anno scorso, c’è il gruppo Discovery Channel, che già detiene i diritti e trasmette in tv su Eurosport (oltre che in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player). Nel caso in cui Discovery dovesse subentrare alla Rai, allora le tappe sarebbero trasmesse in diretta tv gratis e in chiaro su Canale Nove.

Uno scenario nuovo, ma non così improbabile. Chiaramente cambierebbero le abitudini di tanti appassionati. Ne sapremo di più nelle prossime settimane, mentre tra oggi e giovedì conosceremo definitivamente il percorso del Giro d’Italia 2022. Per sapere dove si potrà vedere la Corsa Rosa c’è ancora tempo.

Foto: Lapresse