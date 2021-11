Ciclismo, Jesús David Peña con Team BikeExchange nel 2022

Il Team BikeExchange annuncia Jesús David Peña per la stagione 2022. Il due volte vincitore della Vuelta U23 in Colombia ha firmato un biennale con la formazione australiana dopo aver militato nella Tierra de Atletas-GW Bicicletas (squadra Continental).

Il 21enne colombiano ha commentato ai microfoni della propria formazione: “Sono molto eccitato. Ho da molto tempo l’intenzione di entrare a far parte di una squadra WorldTour, è sempre stato il mio sogno. Quando mi si è presentata l’opportunità, non ho esitato un secondo e l’ho colta subito”.

Il sudamericano, settimo assoluto nel Giro d’Italia U23 2021, ha chiuso dicendo: “È un’opportunità che cambia la vita e non vedo l’ora di trasferirmi in Europa per iniziare questa nuova avventura. Voglio ringraziare GreenEDGE Cycling per avermi dato questa chance e farò tutto il possibile per non deludere le attese”.

Anche Brent Copeland, direttore generale del Team BikeExchange, ha voluto esprimere il proprio parere in merito a questo annuncio: “Il primo anno sarà importante per lui. Dovrà prendere confidenza con una squadra WorldTour, imparando il più possibile dai membri più esperti della squadra. Siamo molto felici della decisione presa”.

Foto: LaPresse