Ciclismo, Gazprom-RusVelo con Carboni, Conci, Piccolo, Malucelli e Fedeli

L’UCI ProTeam russo Gazprom-RusVelo ha annunciato quattro volti italiani per la prossima stagione agonistica. Carboni, Conci, Piccolo, Malucelli e Fedeli entrano nella formazione di Dmitri Sedoun, molto soddisfatto per la recente campagna d’acquisti.

Il Team Manager ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “Al fine di aumentare il livello della squadra, abbiamo firmato con corridori di varie specializzazioni provenienti da diversi Paesi. Tra gli atleti più completi arrivano Giovanni Carboni, Nicola Conci e il campione nazionale su strada della Repubblica Ceca Michael Kukrle”.

Il responsabile della compagine russa ha continuato dicendo: “Kevin Rivera, Jose Diaz e il giovane Andrea Picсolo sono gli scalatori che abbiamo ingaggiato per rafforzare la squadra. Sono tutti dotati di un potenziale importante per diventare grandi corridori per le corse a tappe. Abbiamo anche investito sugli sprint con Matteo Malucelli, Alessandro Fedeli ed Eirik Lunder”.

C’è molto ottimismo da parte di Dmitri Sedoun che ha chiuso affermando: “Siamo certi che la competizione interna alla squadra, lo scambio di esperienze e competenze saranno un beneficio per i nostri corridori russi e per le prestazioni generali della squadra. In questo momento possiamo dire che siamo pronti per il 2022″.

Foto: LaPresse