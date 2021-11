Alex Dowsett ha svelato alcuni dettagli in vista del tentativo di record dell’ora di mercoledì. L’atleta inglese, per abbattere i 55,089 km di Victor Campenaerts, ha optato per dei pneumatici da 23 mm e una corona d’oro da 950 sterline.

Il 33enne di Maldon ha rilasciato ai microfoni di ‘Cyclingnews’: “Ho una bici da cronometro fenomenale, un enorme passo avanti rispetto al passato. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia buona questa bicicletta. La forcella è volutamente allargata ed è lontana dalla ruota”.

Il britannico ha continuato dicendo: “La corona è particolare ed è stata costruita per rimuovere il flusso d’aria tra catena e corona. Questo elemento è abbastanza unico in quanto non è un sistema comune. Tutto è molto rigido con una specie di sistema a baionetta”.

Dowsett ha continuato dicendo: “La bici è un po’ pesante, ma in pista questo non è determinante. Al momento abbiamo aumentato il tutto di 3-4 kg stando attenti a non compromettere l’aereodinamica che ci sarebbe costata diversi watt. Con il ritmo che dobbiamo tenere la questione peso diventa irrilevante”.

Foto: LaPresse