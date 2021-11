Ciclocross, Mathieu van der Poel tornerà a metà dicembre

Mathieu van der Poel sarà assente dal mondo del ciclocross fino a metà dicembre. Il pluricampione del mondo è attualmente fermo dopo aver perso in volata la Parigi-Roubaix, vinta per la prima volta dal nostro Sonny Colbrelli.

L’olandese, stando a quanto riporta ‘Cyclingnews.com’, dovrebbe gareggiare in 12 gare, due in meno rispetto alla passata stagione che iniziò il 12 dicembre all’X2O Trofee Scheldecross. Il nativo di Kapellen aveva partecipato anche a quattro competizioni dell’UCI World Cup, tre atti dell’X2O Trofee e due round del Superprestige oltre al Mondiale di Ostenda.

L’alfiere dell’Alpecin-Fenix ​​si recherà anche in Spagna dal 1 al 10 dicembre per un ritiro con la squadra, un impegno che mette a rischio la sua presenza in Val di Sole per la Coppa del Mondo (12 dicembre). Il ritorno in azione dovrebbe quindi arrivare in quel di Rucphen (Olanda) il 18 dicembre.

Discorso differente per i diretti avversari di Mathieu van der Poel. Il britannico Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) inizierà la sua stagione il 4 dicembre al round Superprestige di Boom, mentre anche il belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) è atteso nell’ultimo mese dell’anno al ritorno nel ciclocross. Quest’ultimo però avrà un ritiro con la squadra e molto probabilmente prima di natale non potrà sfidare lo storico avversario olandese.

