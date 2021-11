Ciclismo: Chris Froome ha sofferto di schistosomiasi durante il Tour de France?

Dopo il terribile incidente, Chris Froome non è più tornato ai massimi livelli del ciclismo mondiale, ma durante l’ultimo Tour de France sembra aver avuto anche qualche altro problema di salute, contraendo una malattia parassitaria che lo ha penalizzato.

Secondo Sylvan Adams, proprietario della Israel Start-Up Nation, Chris Froome avrebbe sofferto in maniera recidiva di schistosomiasi, detta anche bilharziosi, una parassitosi che ridurrebbe in maniera significativa le prestazioni di un ciclista professionista in una corsa di tre settimane.

Froome non ha mai confermato l’entità della malattia, ma ha dichiarato di aver sofferto per problemi intestinali. “L’obiettivo più grande per me in questo momento è solo quello di cercare di tornare a un livello fisico in cui posso sentirmi di nuovo competitivo, al contrario di quest’anno. Sono stato in grado di lavorare per la squadra, ma ho non sono stato dove volevo essere. Quindi, continuerò a lavorare per questo e spero di poter tornare in gioco“.

Foto: OrigoV