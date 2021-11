La Alpecin-Fenix avrà diritto a una wild card per partecipare a tutte le corse di livello World Tour nel 2022 (dunque Grandi Giri, brevi corse a tappe, Classiche Monumento e via dicendo). La formazione olandese è di livello Professional, ma in virtù degli eccellenti risultati ottenuti in questa annata agonistica (spiccano le vittorie di tappa in tutti i Grandi Giri) avrà diritto a essere invitata a tutte le competizioni più importanti della prossima stagione. Specifichiamo: diritto e non dovere, come invece è per le formazioni inserite nel World Tour. Questo significa che il sodalizio, tra le cui fila milita anche il fuoriclasse Mathieu van der Poel, avrà la possibilità di non partecipare ad alcuni eventi se non ne avrà l’interesse.

La Arkéa-Samsic avrà invece l’invito automatico a tutte le corse di un giorno del calendario World Tour (dunque un pacchetto ristretto rispetto a quello della Alpecin). Questi diritti sono frutto dei piazzamenti ottenuti nella classifica a squadre Professional, che da regolamento assicura le wild card internazionali. Va precisato che la Arkéa-Samsic, sodalizio francese, potrebbe beneficiare del pass in stile Alpecin-Fenix se la Qhubeka non si dovesse realmente iscrivere al World Tour a causa delle molteplici difficoltà economiche. Se i sudafricani chiudessero i battenti, allora sarà la francese Team TotalEnergies a beneficiare della wild-card per le corse di un giorno.

E le Professional italiane? Almeno una parteciperà sicuramente al Giro d’Italia come da regolamento, vedremo poi quali saranno le altre scelte effettuate da RCS Sport (anche per le altre gare organizzate sul suolo italiano). Chiaramente se la Alpecin-Fenix, ed eventualmente la Arkéa-Samsic, dovessero rinunciare alla Corsa Rosa allora gli organizzatori avranno a disposizione una wild-card in più da assegnare a loro totale piacimento (di base sono 3, come per Tour de France e Vuelta di Spagna)

Foto: LaPresse