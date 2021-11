Non arriva, per Simona Quadarella, la medaglia nella finale dei 400 stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2021, disputati a Kazan, in Russia: l’azzurra, accreditata del terzo crono di ingresso all’ultimo atto, non va però oltre la quinta piazza in 4:02.10.

Doppietta delle padrone di casa, con Anastasia Kirpichnikova oro in 3:59.18, davanti ad Anna Egorova, seconda in 4:00.52. A completare il podio è la tedesca Isabel Marie Gose, terza in 4:01.37. Resta ai piedi del podio la magiara Ajna Kesely, quarta in 4:01.82.

Così l’azzurra al sito federale: “Questo quinto posto mi perseguita. La verità è che mi sono mancati gli ultimi 50 metri e quindi un po’ di velocità. Non mi abbatto certamente, il periodo è quello che è: non posso essere al top della forma considerando che mi aspetta una stagione piuttosto impegnativa”.

ORDINE D’ARRIVO

1 RUS KIRPICHNIKOVA Anastasia 3:59.18

2 RUS EGOROVA Anna 4:00.52

3 GER GOSE Isabel Marie 4:01.37

4 HUN KESELY Ajna 4:01.82

5 ITA QUADARELLA Simona 4:02.10

6 TUR TUNCEL Merve 4:02.47

7 LIE HASSLER Julia 4:03.82

8 DEN BACH Helena Rosendahl 4:05.56

Foto: LaPresse