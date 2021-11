Superato il giro di boa della prima parte del torneo, la Champions League 2021-2022 è pronta a tornare, nella due-giorni del 2-3 novembre 2021, con la quarta giornata della fase a gironi.

Otto partita martedì e otto partite mercoledì, con le italiane di scena: Juventus, Atalanta, Inter e Milan, che vogliono continuare a cullare i loro sogni di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Di seguito il programma dettagliato della due giorni e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro di seguire le gare.

Calendario Champions League, orari partite 2-3 novembre, guida tv Sky, Prime, Canale5, Infinity:

Martedì 2 novembre

18:45 – Wolfsburg-Salisburgo: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

18:45 – Malmoe-Chelsea: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Bayern Monaco-Benfica: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Dinamo Kiev-Barcellona: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Atalanta-Manchester United: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Villarreal-Young Boys: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Siviglia-Lille: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Juventus-Zenit: Canale 5, Sky, Mediaset Infinity e in streaming su Sky Go e Mediaset Play

Mercoledì 3 novembre

18:45 – Milan-Porto: Amazon Prime Video

18:45 – Real Madrid-Shakhtar: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Manchester City-Club Brugge: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Lipsia-PSG: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Liverpool-Atletico Madrid: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Borussia Dortmund-Ajax: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Sporting-Besiktas: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Sheriff-Inter: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

Foto: Lapresse