Volley, le migliori italiane della quinta giornata di A1: Egonu è decisiva nel finale, Mingardi e Danesi straordinarie nella sconfitta

Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della quinta giornata della Serie A1. Tra le protagoniste molte componenti della nostra Nazionale ed anche qualche giovane che si sta mettendo in luce in questo campionato.

CAMILLA MINGARDI: L’opposta di Busto Arsizio è definitivamente tornata ai massimi livelli. Altra prestazione notevole per lei, chiusa con 27 punti e il 42% in attacco. Nella sconfitta al tie-break contro Scandicci, la bresciana si è caricata la proprio squadra sulle spalle, attaccando ben 62 palloni totali. Il buon inizio della Unet E-Work passa anche e soprattutto da lei.

PAOLA EGONU: Una giocatrice del suo calibro riesce a fare la differenza anche nelle giornate non brillantissime. ”Solo” 17 punti per lei col 34% in attacco nella vittoria di Conegliano contro una splendida Monza. Se la striscia di vittorie consecutive è arrivata a quota 70, lo si deve anche ai punti dell’opposta della nazionale nel finale di quinto set.

ANNA DANESI: Eccezionale la sua prestazione contro Conegliano, sua ex squadra. 13 punti per lei col 50% in attacco e una grande solidità lungo tutto il corso della partita. Buon inizio di stagione per lei e per la sua Monza, che è andata vicinissima al colpaccio contro una delle squadre più forti di sempre.

GAIA GIOVANNINI: Ottima prestazione per la giovane schiacciatrice della Bosca S.Bernardo Cuneo. Parte dalla panchina, subentrando ad una spenta Alice Degradi e cambia subito la partita. Qualità in ricezione (76% di positività) e sostanza in attacco (45%) per un totale di 11 punti con 2 muri.

CHIARA DE BORTOLI: Un’altra buona partita per il libero di Chieri, una delle squadre rivelazione di questo inizio stagione. Chiamata in causa molto spesso dal servizio della Delta Despar Trentino, risponde con il 76% di positività in ricezione oltre alla solita grande presenza in difesa e copertura.

OFELIA MALINOV: Nella maratona di oltre 2 ore e mezza con cui Scandicci è riuscita a battere Busto Arsizio, la mano della palleggiatrice della nazionale ha fatto la differenza. Distribuzione ordinata, consapevolezza dei momenti e pochissimi errori per lei, a cui ha aggiunto anche 3 muri punto e due punti in attacco.

CATERINA BOSETTI: Solita solidissima prestazione per la schiacciatrice di Novara. Pur non trovando mai grande ritmo in attacco (5 punti col 28%), la sua presenza in campo si fa sentire nella vittoria delle igorine contro Perugia. Col suo solito carisma e la sua sicurezza, è una garanzia in ricezione, dove chiude col 69% di positività e il 52% di perfezione, nonostante sia stata costretta a ricevere ben 29 palloni in soli tre set.

ANASTASIA GUERRA: 15 punti per lei nella sconfitta di Perugia in tre set contro Novara. Costretta a fare gli straordinari in attacco a causa della serata no di Valentina Diouf, la schiacciatrice di Castelfranco Veneto risponde presente, pur non riuscendo a trascinare la sua squadra oltre l’ostacolo Igor.

