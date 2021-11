Non si potrà scherzare. Roberto Mancini guarda con fiducia e determinazione ai match validi per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar contro la Svizzera e l’Irlanda del Nord, previsti rispettivamente venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma e lunedì 15 novembre al ‘National Football Stadium at Windsor Park’ di Belfast.

Saranno due confronti decisivi per staccare il biglietto per la fase finale iridata. In particolare, il match contro gli elvetici, attualmente con gli stessi punti dell’Italia nel Gruppo C (14 punti), è un vero e proprio spareggio per il primo posto che vale l’accesso diretto alla competizione in terra qatariana. Per questo Mancini si aspetta dai suoi calciatori la massima concentrazione e si augura di replicare quanto già fatto nell’estate 2021 proprio all’Olimpico nel corso degli Europei, ricordando la netta affermazione per 3-0 contro i rossocrociati.

“La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli” le prime parole del CT in conferenza stampa a Coverciano, a quattro giorni dalla sfida contro gli elvetici. “Solitamente con la Svizzera sono sempre gare difficili e lo sarà anche quella di venerdì. Se giochiamo come all’andata (pari 0-0 e con tante chance sprecate, nota di redazione) possiamo ottenere un ottimo risultato, ma io credo faremo ancora meglio. Sarà una gara importante, quindi non si può preparare con tensione“.

Novità ci sono sul fronte infermeria: “Abbiamo qualche giocatore con problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Per Barella non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo in questi giorni“. Il Mancio ha poi spiegato la presenza del centrocampista del Torino Tommaso Pobega: “È qui con noi perché se lo merita, perché ha fatto le trafila di tutte le under. È un giocatore che ha ottime qualità ed è diverso tempo che fa bene“.

