Per Italia-Svizzera di venerdì 12 novembre, partita decisiva nel cammino degli azzurri verso i Mondiali di Qatar 2022, ci sarà il tutto esaurito.

A renderlo noto è la FIGC, in una nota nella quale si fa presente che sulle tribune dell’impianto capitolino vi saranno 52.000 persone, secondo le norme sulla capienza – pari al 75% – dettate dal CTS.

Per spingere quindi la nazionale di Roberto Mancini al ritorno in una rassegna iridata, 8 anni dopo Brasile 2014, sarà presente il pubblico delle grandi occasioni, come dichiarato dallo stesso ct: ”E’ stata scelta Roma per questa sfida per la certezza di avere tanto pubblico e per il clima”.

Poi, sulle condizioni del terreno di gioco, “stressato” dalla partita di rugby fra Italia e All Blacks dello scorso sabato e dall’immediato utilizzo di domenica per il match di Serie A fra Lazio e Salernitana, ha aggiunto: “Mi sembra poi che il campo sia buono, lo stiamo monitorando tutti i giorni e nonostante la gara mi pare che abbia tenuto bene”.

Per una sfida così importante ci si “aggrappa a tutto”, compresi i precedenti. Il più recente giocato nel Bel Paese risale a giugno: Italia-Svizzera 0-3, in occasione della seconda giornata degli Europei, proprio a Roma. Uno dei primi mattoni del “percorso verso la gloria” della selezione tricolore, che poi a Wembley – l’11 luglio – vinse il titolo continentale contro l’Inghilterra.

Foto: Lapresse