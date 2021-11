La Nazionale italiana di calcio manca almeno per il momento l’appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022, venendo fermata dall’Irlanda del Nord a Belfast sullo 0-0, mentre a Lucerna la Svizzera si è imposta con un netto 4-0 sulla Bulgaria, scavalcando così gli azzurri in classifica, costretti al play-off.

Al termine del match il ct Roberto Mancini non si è concesso subito alla stampa, ma è tornato negli spogliatoi per parlare con i suoi ragazzi e fare il punto della situazione. “Volevo dire loro che non c’era più niente da fare, ci prepareremo bene per il play-off di marzo e andremo ai Mondiali da lì“.

Nonostante il risultato, la Nazionale ha controllato il match, non riuscendo però a trovare la porta, palesando ancora una volta qualche difficoltà in questo senso. “Facciamo fatica a fare gol – ha detto Mancini – Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per stare poi tranquilli. Loro stavano tutti dietro e avevamo un po’ di difficoltà in questo contesto, peccato perchè potevamo chiudere il girone già prima“.

Tuttavia, per marzo c’è molto tempo utile per affinare gli artigli e recuperare una buona forma fisica. “Dobbiamo solo ritrovare quello che ci ha contraddistinto fino ad oggi. Abbiamo sbagliato due rigori nelle sfide decisive, abbiamo controllato il gruppo. Massima tranquillità fino a marzo, recuperiamo le forze e ci prepariamo per qualificarci dai play-off. Sono totalmente fiducioso, ci qualificheremo a marzo e magari vinceremo anche, chi lo sa“.

Foto: LaPresse