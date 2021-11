Continuano le brutte notizie per la Nazionale italiana di calcio, in vista degli ultimi due impegni per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022. Pochi minuti fa, infatti, è stato ufficializzato il forfait anche di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, quindi, sarà sostituito da Gianluca Scamacca (Sassuolo) nel doppio impegno con Svizzera e Irlanda del Nord.

Oltre alle assenze, già note, di Marco Verratti, Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, si va ad aggiungere alla lista degli infortunati anche Ciro Immobile. L’attaccante campano nella seduta di allenamento disputata questo pomeriggio, ha accusato un sovraccarico al polpaccio sinistro. Nello specifico, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato contro la Salernitana.

Per questo motivo, quindi, Ciro Immobile è stato costretto a lasciare il ritiro di Coverciano e non potrà prendere parte all’attesissima sfida contro la Svizzera di venerdì allo Stadio Olimpico che, almeno sulla carta, potrebbe permetterci di staccare il biglietto per Qatar2022. Ci sono maggiori speranze, invece, sul fronte di Leonardo Bonucci, che potrebbe essere protagonista nel match contro la compagine elvetica dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva lasciato ai box prima di Juventus-Fiorentina.

Buone notizie anche per quanto riguarda Nicolò Barella che, dopo aver lavorato a parte nei primi due giorni della settimana, già da domani dovrebbe tornare nei ranghi con i compagni. Il centrocampista dell’Inter, infatti, era alle prese con un risentimento muscolare al flessore della gamba destra ma, a quanto pare, la situazione sembra puntare verso l’ottimismo.

Foto: Lapresse