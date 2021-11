Basket, EuroCup 2021-2022: la Virtus Bologna va a caccia della terza vittoria europea in stagione

Continua la 7Days EuroCup 2021/2022 di basket. La giornata di domani vedrà scendere in campo alla Segafredo Arena la Virtus Bologna contro Valencia (palla a due alle ore 20:30) nel match valevole per la quarta giornata della seconda competizione continentale più importante.

Il gruppo di coach Sergio Scariolo arriva a questa partita dopo la sconfitta di settimana scorsa in casa del Buducnost (per 86-82) e andrà a caccia della terza vittoria in Europa per mantenere le prime posizioni del girone B (la testa della classifica è attualmente occupata proprio dalla squadra montenegrina che in questa giornata se la vedrà contro la Reyer Venezia). Dall’altra parte Valencia (club che nella scorsa stagione militava in Eurolega) è reduce dalle due sfortunatissime cadute contro il Buducnost (per 71-70) e Gran Canaria (per 90-89), mentre nella prima giornata era arrivato il successo casalingo contro i greci del Promitheas Patrasso (per 92-82).

Alla vigilia del match, Scariolo ha voluto fare una sua panoramica sul match: “Una partita molto difficile, contro un’ottima squadra. Possiamo dire che si tratta di due squadre che sono state colpite maggiormente da infortuni di diversa gravità in questo inizio di stagione. Probabilmente anche per questo, sia noi sia Valencia non abbiamo ancora raggiunto quella continuità di rendimento che desideriamo e desiderano. Valencia è una squadra molto forte, con un bel mix di giovani di prospettiva e veterani di grande esperienza.” A proposito della qualità degli avversari, bisognerà fare molta attenzione soprattutto al centro Jasiel Riviero (fin qui una media di 13 punti a partita per lui) e alla guardia Klemen Prepelic.

Per vincere servirà dunque la miglior versione della Virtus. Rientrerà fortunatamente lo statunitense JaKarr Sampson e saranno fondamentali le prestazioni di Marco Belinelli (finora una media di 15 punti a match per lui), di Kevin Hervey e di Milos Teodosic (per lui fin qui 13 assist in due incontri in campo europeo). Infine, un ultimo aspetto che potrebbe fare la differenza in favore degli emiliani, sarà quello relativo al pubblico di casa, così come affermato da Scariolo: “I tifosi possono essere un grande fattore, soprattutto se la squadra dimostrerà, come ha fatto nelle ultime partite, di meritare il loro affetto, indipendentemente dal fatto che i tiri possano entrare o meno o che si giochi meglio o peggio di altre volte”.

Credit: Ciamillo