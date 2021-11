Un pari decisamente amaro per l’Italia di Roberto Mancini, nel penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. Gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 contro la Svizzera. Una partita sofferta quella della Nazionale, che ha dovuto subire il gol di Widmer al 12′, ma è riuscita a rimettersi in carreggiata al 36′ con Di Lorenzo. Tante le chance sprecate nella ripresa, tra cui al 90′ il rigore fallito come all’andata in terra elvetica da Jorginho.

E ora? I nostri portacolori mantengono la testa del girone a quota 15 punti a pari con i rossocrociati, ma avanti di due gol nella differenza reti (13-2 contro 11-2). Lunedì sera all’ultima giornata l’Italia giocherà in Irlanda del Nord mentre la Svizzera ospiterà la Bulgaria e sarà necessario essere cinici e realizzare il più possibile per evitare sgradite sorprese.

PRIMO TEMPO – Mancini conferma quanto detto alla vigilia e punta sul 4-3-3: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. Yakin risponde con un 4-2-3-1: Sommer; Widmer, Akanji, Schär, Rodriguez; Zakaria, Freuler; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. Partenza degli azzurri negativa ed elvetici in vantaggio: stupendo destro di Widmer che, servito o al limite dell’area da Okafor, lascia partire un destro sotto l’incrocio senza che Donnarumma possa fare nulla. Uomini di Mancini in difficoltà e al 14′ Vargas è pericoloso. Al 22′ prima chance per la Nazionale: Emerson se ne va sul fondo, tiro rimpallato di Jorginho e Barella, da un passo, si fa clamorosamente murare da Sommer in angolo. Al 32′ la Svizzera fa venire i brividi, ma manca lucidità. Al 36′ c’è il gol di Di Lorenzo: punizione messa in mezzo da Insigne e colpo di testa ravvicinato del terzino del Napoli, che anticipa un incerto Sommer e fa rotolare la palla in rete.

SECONDO TEMPO – Nella ripres gli azzurri attaccano a testa bassa. Al 68′ occasione per Emerson: la palla schizza in area al terzino del Lione, che da posizione defilata spara fuori. Al 77′ grande chance: Insigne ha spazio al limite dell’area, destro a giro e gran riflesso di Sommer, che respinge con i piedi dopo una deviazione. All’84 è Chiesa ad avere sui piedi la palla per realizzare, ma il pallone non trova lo specchio della porta. E poi all’89’ il rigore fallito da Jorginho, il terzo sbagliato dall’italo-brasiliano. Si chiude sull’1-1 e con il brivido visto l’erroraccio di Donnarumma, con Bonucci che spazza quasi sulla linea.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI MONDIALI SE…TUTTE LE POSSIBILI COMBINAZIONI

Foto: LaPresse