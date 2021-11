Calcio, Irlanda del Nord-Italia 0-0, azzurri ai playoff. Ai Mondiali 2022 in Qatar va la Svizzera

Finisce con uno scialbo 0-0 a Belfast la sfida tra Irlanda del Nord e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Gli azzurri non sono andati oltre un pari, offrendo una prestazione decisamente sottotono. Per i campioni d’Europa una partita molto negativa, dove si sono evidenziati tutti i limiti di una squadra che si è persa minuto dopo minuto.

Un risultato che condanna la Nazionale, visto il 4-0 della Svizzera contro la Bulgaria. Saranno infatti gli elvetici ad andare direttamente alla fase finale della rassegna iridata, uomini di Mancini ai playoff.

PRIMO TEMPO – Il ‘Mancio’ vara il 4-3-3 atteso: G.Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, L.Insigne, F.Chiesa. I padroni di casa rispondono con 4-1-4-1: Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, J.Evans, Lewis; S.Davis; Dallas, McCann, Saville, Whyte; Magennis. Azzurri che fanno la partita e al 9′ c’è la prima chance: bella giocata di Insigne, che serve il taglio di Di Lorenzo con un lancio morbido. Il compagno del Napoli tenta un tiro-cross da posizione defilata, Peacock-Farrell smanaccia. Possesso di palla costante per la formazione di Mancini, ma poca concretezza. Ci prova Chiesa a mettersi in proprio al 25′, ma i britannici sbrogliano la matassa. Al 29′ il cross di Berardi dalla bandierina scavalca tutta l’area di rigore e trova Insigne appostato al limite: l’azzurro tenta un tiro a giro, che però non trova l’effetto desiderato. Comodo l’intervento di Peacock-Farrell. Palla persa al 37′ dall’Irlanda del Nord, Insigne punta l’uomo in contropiede, sterza, ma perde il tempo davanti al portiere.

SECONDO TEMPO – A inizio ripresa brivido per gli azzurri. Scorribanda velenosa dell’Irlanda del Nord: Saville si trova la palla tra i piedi nel cuore dell’area di rigore. Donnarumma attento nel respingere il tiro ravvicinato. Berardi prova al 58′ a sorprendere il portiere avversario con una conclusione mancina, ma niente da fare. Ci prova Chiesa al 63′, ma il suo destro è largo, come anche la conclusione di Insigne. Girandola di cambi, ma c’è poco costrutto nella manovra nostrana. All’82’ contropiede rocambolesco dell’Irlanda del Nord, che si avvicina minacciosa alla nostra area. A rimorchio, Dallas calcia un rasoterra affilatissimo. La palla sfiora il palo e si spegne sul fondo. Tanta confusione in campo e per poco i nordirlandesi non trovano il gol con un’uscita scriteriata di Donnarumma. 0-0 dunque a Belfast.

Foto: LaPresse