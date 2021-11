Calcio, Champions League 2021-2022: il pareggio non basta al Milan, qualificazione lontana

Si è conclusa 1-1 la sfida valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League tra Milan e Porto. Sul campo di San Siro i rossoneri non riescono ad invertire la tendenza nella competizione europea ed ora devono sperare in un mezzo miracolo per la qualificazione.

Inizio arrembante degli ospiti che passano subito al sesto minuto: Marko Grujic imbecca per Luis Dias che viene lasciato libero di calciare e infila Tatarusanu. Il Porto si fa nuovamente pericoloso dieci minuti più tardi con il colpo di testa di Mbemba, mentre il Milan arranca e riesce a far capolino solo in un paio di occasioni nel finale di frazione.

Pioli viene ammonito per proteste e si va a riposo sullo 0-1. Nella ripresa entra Kalulu per Calabria ed il Milan si scuote. Al 61′ sugli sviluppi di un calcio di punizione di Bennacer si innesca un batti e ribatti in area che termina per premiare i padroni di casa grazie alla sfortunata deviazione di Mbemba. I rossoneri provano a dare tutto nel finale, entra anche Ibra ma il risultato non cambia.

Il Milan ora è costretto a sperare nella vittoria casalinga del Liverpool per continuare a coltivare qualche speranza di passaggio agli ottavi. Intanto gli uomini di Pioli devono archiviare in fretta il pareggio e concentrarsi in vista del delicato derby di domenica, fondamentale per mantenere la posizione in classifica.

Foto: Lapresse