Calcio: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham

Dopo l’esonero di Nuno Espirito Santo, le voci di un possibile approdo dell’allenatore italiano Antonio Conte sulla panchina del Tottenham si sono fatte più insistenti ora dopo ora, fino all’ufficialità arrivata in giornata. Conte tornerà ad allenare, e tornerà a farlo in Premier League, dove è stato già protagonista con il Chelsea dal 2016 al 2018.

L’annuncio è arrivato sui canali social del club londinese tramite un video seguito da un comunicato stampa. Il Direttore Sportivo degli Spurs, Fabio Paratici ha dato così il benvenuto al tecnico leccese: “Siamo lieti di dare il benvenuto ad Antonio nel Club. Il suo curriculum parla da sé, con una vasta esperienza e trofei sia in Italia che in Inghilterra” aggiungendo poi: “Conosco in prima persona le qualità che Antonio può portarci, avendo lavorato con lui alla Juventus, e non vedo l’ora di vedere il suo lavoro con il nostro talentuoso gruppo di giocatori”.

Conte si è dichiarato entusiasta e pronto per iniziare questa nuova esperienze aggiungendo che c’erano già stati contatti con il club inglese in estate, ma che questo è il momento giusto per intraprendere il percorso insieme. Contratto fino al 2023 per il tecnico ex-Juventus e Inter, con un’opzione per estendere la durata.

Foto: LaPresse