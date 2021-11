Buducnost-Virtus Bologna oggi, EuroCup basket: orario, canale tv, programma, streaming

E’ di scena questa sera la Virtus Bologna per l’impegno in EuroCup. La squadra di coach Scariolo vola in Montenegro per sfidare in trasferta il Budcnost Podgorica nella terza giornata della seconda competizione europea più importante. Le V-nere vogliono mantenere aperta la striscia di successi continentali, dopo aver battuto nelle prime due giornate i turchi del Bursaspor a domicilio (101-83) e i tedeschi del ratiopharm Ulm al PalaDozza sette giorni fa (87-76). Il match odierno servirà ai felsinei anche per riscattare il doppio giro a vuoto in campionato, dopo aver perso contro le due compagini neo-promosse Napoli (92-89 al PalaBarbuto) e Tortona (92-77 al PalaFerraris di Casale Monferrato).

Sul fronte europeo, i montenegrini si presentano al match odierno esattamente come la Virtus Bologna ovvero da imbattuti: due vittorie in altrettante giornate (in trasferta contro i tedeschi di Ulm per 79-86 e in casa contro il Valencia per 71-70) per la squadra in cui milita anche l’ex Olimpia Milano Vlado Micov. Nella Lega Adriatica, i balcanici occupano il secondo posto (dietro al Partizan Belgrado di coach Obradovic) con un record di 5-1.

Palla a due in programma al Sportski Centar Morača di Podgorica (Montenegro) alle ore 19:00. La diretta TV è prevista su Sky Sport Action (canale 206), mentre sarà possibile seguire il match in diretta streaming su SkyGo, Now TV ed Eleven Sports. OA sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa terza giornata di EuroCup di basket!

EUROCUP, BUDCNOST PODGORICA-VIRTUS BOLOGNA: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Mercoledì 3 Novembre

Ore 19:00 Budcnost Podgorica (Montenegro)-Segafredo Virtus Bologna

EUROCU P, BUDCNOST PODGORICA-VIRTUS BOLOGNA : DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Action (canale 206)

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport