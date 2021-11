Milan-Porto oggi, Champions League: orario, canale tv, dove vederla in streaming, probabili formazioni

Partita da dentro o fuori per il Milan in Champions League. I rossoneri, primi in serie A con il Napoli, non hanno ancora collezionato un punto nella massima competizione europea. Un magro bottino per il ritorno nel palcoscenico dopo sette stagioni di assenza: per tenersi aperta una porticina per una insperata qualificazione agli ottavi, o per mantenere viva la chance di qualificarsi in Europa League, il match di questa sera con il Porto allo stadio San Siro assume una valenza fondamentale.

Gli uomini di Stefano Pioli hanno sostenuto la rifinitura nella giornata di ieri: ancora assente Ante Rebic, che non ha ancora recuperato dalla distorsione alla caviglia patita contro il Verona; il croato non sarà a disposizione con Pietro Pellegri, Alessandro Florenzi, Mike Maignan e Junior Messias. Torna Kessiè in mezzo al campo dopo l’espulsione patita con l’Atletico Madrid, con lui potrebbe rivedersi Brahim Diaz, disponibile già contro la Roma ma senza mettere il piede in campo nella sfida di domenica sera.

I lusitani invece arrivano con tutti gli effettivi a disposizione; un successo questa sera a Milano permetterebbe alla squadra di Sergio Conceicao di avere la sicurezza di rimanere in Europa anche dopo Natale. L’ex giocatore di Lazio, Inter e Parma opterà con tutta probabilità per il solito 4-4-2, con Martinez e Taremi a fare da riferimenti offensivi.

Nel match di andata, datato 19 ottobre, i rossoneri vennero sconfitti al Do Dragao di Oporto con la rete di Luis Diaz al 65′, dopo un match praticamente dominato dai portoghesi. La partita tra Milan e Porto, che si disputerà questa sera alle ore 18.45, sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

MILAN-PORTO: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 18.45

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport

MILAN-PORTO: PROBABILI FORMAZIONI

Milan(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli

Porto(4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luiz Diaz; Martinez, Taremi. Allenatore: Sergio Conceicao

Foto: Lapresse