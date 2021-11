Boxe, Dillian Whyte sarà il prossimo avversario di Tyson Fury

Secondo quanto scritto da Marca, Dillian Whyte sarà il prossimo avversario di Tyson Fury: ad avanzare la candidatura sarebbe stato proprio Mauricio Sulaiman, presidente della WBC, quando Whyte non ha potuto combattere contro Wallin a causa di un infortunio. Il combattimento contro Fury potrebbe svolgersi nel marzo 2022 nel Regno Unito.

Così Mauricio Sulaiman, presidente del World Boxing Council, a talkSPORT: “L’ordine della WBC era molto chiaro, che il vincitore di Fury vs Wilder avesse un mese per cercare di assicurarsi l’unificazione definitiva contro Usyk, che ha sconfitto Joshua. Se non fossero stati in grado di accordarsi, il WBC avrebbe organizzato un altro match“.

Il campione ad interim WBC Whyte non è stato in grado di combattere con Otto Wallin questo fine settimana a causa di un infortunio alla spalla, come spiegato da Sulaiman: “Abbiamo ricevuto la certificazione medica dal British Boxing Control Board, Whyte non è stato in grado di combattere con Wallin a causa di un infortunio“.

Foto: LaPresse