Sport in tv oggi (lunedì 1° novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Una nuova settimana di sport inizia, in questo lunedì 1° novembre. Focus di giornata, indubbiamente, sul tennis che vedrà iniziare l’ultimo Masters1000 dell’anno, ovvero quello di Parigi-Bercy che sarà importante per la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Due gli azzurri oggi in campo: Fabio Fognini e Lorenzo Musetti. Si spera che entrambi possano continuare la loro avventura.

In primo piano poi la rassegna iridata della boxe, che sta entrando sempre di più nel vivo, senza sottovalutare il campionato di calcio con la Serie B e la Serie A protagoniste.

Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV OGGI (LUNEDI’ 1° NOVEMBRE)

10.30 Tennis, Billie Jean King Cup: prima giornata – SuperTennis e streaming supertennis.tv

11.00 Tennis, Masters1000 Parigi: primo turno – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Tennis (canale 205), SkyGo e NOW

(Fognini vs Fuscovivs, primo match e inizio programma dalle 11.00, Musetti vs Djere, quinto e ultimo match e inizio programma dalle 11.00)

12.30 Calcio, Serie B: Benevento-Brescia – Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), SkyGo, NOW, DAZN ,Helbiz

13.00 Boxe, Mondiali: Preliminari 51, 57, 63.5, 67, 75, 80 kg – Canale YouTube AIBA Boxing.

15.00 Calcio, Serie B: Frosinone-Crotone – Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

15.00 Calcio, Serie B: Monza-Alessandria – Sky Sport (canale 253), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

15.00 Calcio, Serie B: Lecce-Cosenza – Sky Sport (canale 254), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

15.00 Calcio, Serie B: Reggina-Cittadella – Sky Sport (canale 255), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

15.00 Calcio, Serie B: SPAL-Perugia – Sky Sport (canale 256), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

15.00 Calcio, Serie B: Ternana-Como – Sky Sport (canale 257), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

18.00 Boxe, Mondiali: Preliminari 51, 57, 63.5, 67, 75, 80 kg – Canale YouTube AIBA Boxing.

18.00 Calcio, Serie B: Parma-Vicenza – Sky Sport Uno, Sky Sport Sport (canale 252), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

18.00 Calcio, Serie B: Pordenone-Cremonese (Serie B) – Sky Sport (canale 253), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

18.00 Calcio, Serie B: Pisa-Ascoli (Serie B) – Sky Sport (canale 254), Sky Go, NOW, DAZN ,Helbiz

18.30 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Celta (Liga) – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A: Roma-Firenze – Sky Sport Uno (canale 201) e on demand in streaming su volleyballworld.tv

20.30 Basket, Champions League: Unicaja-Dijon – Canale Youtube Champions League di Basket

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Cagliari (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Premier League: Wolverhampton-Everton (Premier League) – Sky Sport Football, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Liga: Levante-Granada (Liga) – DAZN

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer