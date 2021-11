Boxe, Canelo Alvarez e Caleb Plant: un match che vale la riunificazione di tutte le cinture! Prima volta nella storia

Per la prima volta nella storia avremo un Campione del Mondo unico e indiscusso per quanto riguarda i pesi supermedi. Questa categoria di peso (fino a 168 libbre, ovvero 76,2 kg) nacque nel 1967 e in oltre mezzo secolo il titolo iridato è sempre stato spezzettato, le quattro corone più importanti hanno sempre avuto padroni diversi. Sarà così fino a sabato 6 novembre, quando Canelo Alvarez e Caleb Plant daranno vita a uno dei match di boxe più attesi dell’anno: all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA) i due pugili si affronteranno per decidere chi sarà il padrone totale dei pesi supermedi.

Il messicano metterà sul tavolo le sue cinture WBA, WBO, WBC; lo statunitense metterà in palio il suo titolo IBF. Il 31enne di Guadalajara si è appropriato del WBA e del WBC il 19 dicembre 2020 battendo il britannico Callum Smith, mentre la WBO è giunta lo scorso 8 maggio regolando l’altro britannico Billy Joe Saunders. Il 29enne americano è invece campione per la sigla IBF dal 13 gennaio 2019 (sconfisse il venezuelano José Uzcategui) e ha difeso la corona per ben tre volte (contro i connazionali Mike Lee e Caleb Truax e contro il tedesco Vincent Feigenbutz).

Chi vincerà tra Alvarez e Plant si potrà fregiare dunque del titolo di Campione del Mondo unico e indiscusso dei supermedi, detenendo le quattro cinture iridate più importanti. Chiaramente in caso di clamoroso pareggio la situazione rimarrà quella attuale e i due pugili rimarranno proprietari dei rispetti titoli.

Foto: Lapresse