Boxe: Salvatore Cavallaro battuto da Hernandez, è bronzo ai Mondiali 2021

Salvatore Cavallaro termina con la medaglia di bronzo il cammino ai Mondiali AIBA di boxe 2021 in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado, in Serbia. Il pugile italiano è stato sconfitto per verdetto unanime (quattro 30-27 e un 30-26) dal cubano Yoenlis Hernandez Martinez, apparso superiore sostanzialmente su tutto l’arco dei nove minuti di combattimento.

Nel primo round sono migliori le movenze da parte di Hernandez, che riesce spesso a evitare i colpi di Cavallaro e, più in generale, a mostrare un pugilato più efficace, che gli vale il quintuplo 10-9 dei giudici. L’italiano migliora ancora nella seconda ripresa, cerca di trovare delle chiavi e tenta di non dare bersagli precisi al suo avversario, ma il cubano è più veloce e agile. Va a prendersi anche in questo caso cinque 10-9, per poi gestire tutta la situazione con superiorità nel terzo round. Non c’è, alla fine, nessun astio tra i due, che si sorridono e salutano con grande stima e rispetto, al di là del risultato conclusivo.

Si tratta ad ogni modo, per Cavallaro, di un risultato di notevole importanza, il migliore di una carriera che, a livello iridato, lo ha visto giungere progressivamente sempre più in alto dal 2017 a oggi.

Le emozioni italiane sono ora tutte riposte nei 92 kg, dove Aziz Abbes Mouhiidine proverà a riportare un tricolore in finale iridata a otto anni di distanza dall’ultima volta, in cui ad Almaty (Kazakistan) ce la fece Clemente Russo. L’ostacolo è rappresentato dallo spagnolo Emmanuel Reyes, e si tratta dell’ultimo combattimento della sessione pomeridiana (che, in breve, finisce in primissima serata).

Foto: FPI