Le ultime “stelle” del beach volley vanno in scena ad Itapema in Brasile. Quello che doveva essere il primo torneo di alta fascia in vista del prossimo triennio olimpico, è stato trasformato nell’ultimo torneo della stagione 2021 e dell’era ormai passata dei tornei la cui importanza era caratterizzata dalle stelle (quello brasiliano ne ha 4). Dal prossimo anno cambierà tutto, non necessariamente in meglio, e la speranza è che si riveda quantomeno il regolamento dei tornei élite, chiusi al momento a 16 coppie (senza qualificazioni e senza comunicazioni su eventuali wild card per le coppie di casa) ma di questi si parlerà in un futuro sicuramente non troppo lontano perchè sempre in Brasile è in programma il primo torneo della prossima stagione.

Da oggi si gioca a Itapema per le qualificazioni con un paio di coppie azzurre in campo e, per un’era che si chiude, ce n’è una che si apre in particolare per il beach volley maschile italiano post Lupo/Nicolai. In campo domani nel main draw ci sarà infatti una delle nuove coppie del movimento azzurro, composta da Daniele Lupo e Alex Ranghieri, che si appresta a iniziare la rincorsa ai Giochi di Parigi 2024. Poche settimane di lavoro assieme, agli ordini del tecnico Dionisio Lequaglie e già si potrà vedere una prima idea del progetto tecnico.

L’Italia al maschile sarà rappresentata oggi da altre due coppie, una formata da due protagonisti del campionato tricolore come Carlo Bonifazi e Davide Benzi che si concede una graditissima variazione sul tema in un torneo di grande importanza (cosa che, in base ai nuovi regolamenti, non sarà più possibile per i tornei top il prossimo anno) e una formata da due outsider come Emanuele Labate, che qualche torneo internazionale in passato lo ha giocato, e Federico Fazari.

Bonifazi/Benzi al primo turno se la vedranno alle 16 italiane contro i canadesi Kopp/Russell e in caso di successo affronteranno nel turno decisivo la vincente della sfida tra gli austriaci Horl/Leitner e gli ucraini Gladun/Zhuravel, mentre Labate/Fazari affronteranno alle 14 i cileni Aravena/Droguett e in caso di vittoria se la vedranno con la vincente della sfida tra gli israeliano Elazar/Ohana e gli inglesi Balokoz/Batrane.

In campo femminile c’è una sola coppia italiana iscritta al torneo, quella composta da Margerita Bianchin e Claudia Scampoli che proseguiranno la loro avventura assieme anche il prossimo anno. Le azzurre sono già inserite nel tabellone principale.

Primo turno qualificazioni femminili: Josi/Carol Goerl (BRA)-Poletto/Bukovec (CAN), Mumby/Grimson (ENG)-Najul/Peralta (ARG), Hashimoto/Reika (JPN)-Snow/Palmer (ENG)

Secondo turno qualificazioni femminili: Carol/Barbara (BRA)-Winner Josi/Carol Goerl (BRA)-Poletto/Bukovec (CAN), Körtzinger/Christ (GER)-Schneider/Klinke (GER), Vieira/Chamereau (FRA)-Kraft/Hildreth (USA), Hladun/Romaniuk (UKR)-Taiana Lima/Hegeile (BRA), Tainá/Victoria (BRA)-Winner Mumby/Grimson (ENG)-Najul/Peralta (ARG), Dave/Starikov (ISR)-Nyström/Gusarova (CYP), Gutierrez/Torres (MEX)-Windeleff/Bisgaard (DEN), Winner Hashimoto/Reika (JPN)-Snow/Palmer (ENG)-Andressa/Vitoria (BRA)

Primo turno qualificazioni maschili: Adrielson/Arthur (BRA)-Bye, Brewster/Mewhirter (USA)-Popov/Reznik (UKR), Bello/Bello (ENG)-Kronstad/Opsahl (NOR), Bailon/Gonzalez (URU)-Saymon/Oscar (BRA), Amieva/Capogrosso (ARG)-Bello/Garcia-Kidd (ENG), Lorenz/Wüst (GER)-Arthur/Pedro Solberg (BRA), Elazar/Ohana (ISR)-Bialokoz/Batrane (ENG), Labate/Fazari (ITA)-Aravena/Droguett (CHI), Bakhnar/Samoday (RUS)-Nicolas/Samuel (BRA), Huerta/Jiménez (ESP)-Faiga/Day (ISR), Friedl/Trummer (AUT)-Takahashi/Malki (JPN), Zürcher/Jordan (SUI)-Iemelianchyk/Denysenko (UKR), Hörl/Leitner (AUT)-Gladun/Zhuravel (UKR), Bonifazi/Benzi (ITA)-Kopp/Russell (CAN), Hadar/Cuzmiciov (ISR)-Zdybek/Lewandowski (POL), Budinger/Field (USA)-bye

Foto Fivb