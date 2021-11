Rugby, All Blacks: Aaron Smith convocato per Irlanda e Francia

Doveva godersi un po’ di riposo, per recuperare da un infortunio e per stare vicino a suo figlio, nato da poche settimane. Invece Aaron Smith salirà su un aereo e dalla Nuova Zelanda volerà in Europa e sabato potrebbe già essere protagonista della sfida contro l’Irlanda, o nella peggiore delle ipotesi con la Francia una settimana dopo.

Il forte mediano di mischia degli All Blacks, considerato probabilmente con Antoine Dupont uno dei due migliori numeri 9 attualmente in attività, è stato convocato da Ian Foster in seguito all’infortunio subito da Brad Weber durante la sfida dell’Olimpico contro l’Italia sabato scorso. Giocoforza, dunque, il tecnico neozelandese ha dovuto chiede un sacrificio al suo esperto campione e richiamarlo per questi test autunnali.

“E’ successo tutto così in fretta. Avevo scelto di rimanere fuori per la nascita di mio figlio Leo, ma quando questo è successo e mia moglie mi ha detto che era tutto ok, lei stessa mi ha detto: è una grande opportunità, vai” ha raccontato Aaron Smith in un videomessaggio sui suoi canali social.

Classe ’88, Aaron Smith è cresciuto nella provincia di Manawatu, formazione con cui ha esordito nell’ITM Cup nel 2008. Tre anni dopo la chiamata degli Highlanders e l’esordio nel Super Rugby. La carriera di Smith è stata rapida e un anno dopo ecco che l’allora ct degli All Blacks, Steve Hansen, lo ha fatto esordire nel tour autunnale, ironia della sorte, proprio contro l’Irlanda che potrebbe affrontare sabato. Da allora Aaron Smith ha vestito 101 volte la maglia degli All Blacks, ha conquistato la Coppa del Mondo nel 2015, ha vinto sei Rugby Championship e, come detto, è considerato con il più forte numero 9 degli ultimi anni.

