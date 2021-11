Basket: Anthony Clemmons-Dinamo Sassari, è addio. Caio Pacheco da Pesaro alla Polonia

Movimenti piuttosto ampi sul mercato per molte società di Serie A, sia in entrata che (soprattutto) in uscita. A Sassari e Pesaro si ragiona infatti in termini di sfoltimento del roster, mentre per quanto riguarda Napoli ci sono riflessioni dopo la rottura del tendine rotuleo del centro Frank Elegar, perno della squadra, e nel solco della voglia di trovare un comunitario libero, il tutto proprio quando è arrivato Jeremy Pargo in città.

Si diceva della Dinamo: è stato rilasciato Anthony Clemmons, play che in realtà aveva caratteristiche maggiormente orientate verso il ruolo di guardia, e che per questo non è mai entrato pienamente negli schemi di Demis Cavina. Contano fino a un certo punto i 10.9 punti di media e i 12.3 in Champions League, dove due giorni fa non era stato schierato nella prima vittoria contro Ludwigsburg.

Per quel che riguarda la Carpegna Prosciutto, invece, è terminata l’avventura italiana di Caio Pacheco. Lo aveva voluto fortemente Aza Petrovic, salvo poi rendersi conto pubblicamente, ben prima delle dimissioni che hanno portato Luca Banchi nelle Marche, che con il livello del campionato italiano lui c’entrava poco. Il brasiliano militerà da ora fino a fine stagione al Dabrowa Gornicza, in Polonia, che al pari della VL è club in seria difficoltà, essendo all’ultimo posto nella massima serie polacca.

Sempre a Pesaro, sono meno gravi del previsto le condizioni di Tyrique Jones, che si era infortunato domenica nella sfida del PalaDozza di Bologna contro la Virtus. Si tratta infatti di una forte contusione ossea. A proposito di Bologna, ma sulla sponda Fortitudo, continua il dilemma su Matteo Fantinelli: ieri non si è allenato, resta da capire se contro Venezia sarà schierabile.

