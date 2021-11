Basket, terza giornata EuroCup: Trento sconfitta in casa dai lituani del Lietkabelis Panevezys

Si complica il cammino in EuroCup della Dolomiti Energia Trento. La squadra di coach Lele Molin viene battuta a domicilio dai lituani del Lietkabelis Panevezys per 61-77, incassando la terza sconfitta consecutiva in altrettante uscite europee del girone A. Servirà un’impresa a Toto Forray e compagni nelle prossime partite per risalire la classifica e lasciare la coda del gruppo, insieme alla casella dello zero alla voce ‘Vittorie’. I trentini torneranno in campo tra sette gironi nella trasferta francese contro il Boulogne Metropolitans 92.

Alla Dolomiti Energia non sono bastati i top scorer Jonathan Williams (18 punti) e Cameron Reynolds (13 punti), insieme ai 9 punti di Diego Flaccadori, per provare a conquistare il match di fronte al pubblico amico della BLM Group Arena. Tra i lituani, invece, Kalaitzakis mette a referto ben 20 punti. Vanno in doppia cifra anche Orelik (14 punti) e Gagic (11 punti).

Il primo quarto si apre con le triple di Lipkevicius e Flaccadori (3-3), con l’esterno bergamasco protagonista anche di un assist e un recupero. L’avvio di partita però è a favore agli ospiti, che con i canestri di Orelik e dell’ex di serata Radicevic fanno spendere a coach Molin il primo timeout della partita col punteggio di 8-15 dopo circa 5′ dall’inizio del match. Solo un canestro di Caroline interrompe il break in favore degli ospiti, ma i lituani non sbagliano un colpo e dopo 10’ sono avanti di 12 lunghezze (12-24). Una schiacciata di Williams ridà un po’ di entusiasmo ai padroni di casa, che verso la fine del primo tempo ritrovano anche feeling con il tiro da tre: dopo aver cominciato con un 1/10, le triple di Bradford e Reynolds consentono ai trentini di ritornare in scia all’intervallo lungo (34-38).

Al rientro dagli spogliatoi è la Dolomiti Energia ad iniziare meglio il secondo tempo, ispirata in attacco ma con le maglie ben chiuse in difesa: i padroni di casa piazzano un break che gli consente di rientrare e pareggiare subito la partita a quota 43 punti, grazie ad uno scatenato Williams e del solito Reynolds. Il Lietkabelis risponde subito grazie ad un paio di triple di Kalaitzakis, col greco che sale a quota 18 punti con un perfetto 4/4 dall’arco. I lituani tornano a rimettere tra sé e Trento un vantaggio di sicurezza dopo 30′ di gioco (49-57). Nell’ultimo quarto è Williams a provare a tenere i suoi a contatto, alzando ancora il livello della propria fisicità sotto il ferro. Grazie ai punti di Orelik e Gagic, gli ospiti trovano il modo di restare avanti in doppia cifra (53-65). L’Aquila prova a lottare e riesce a rientrare, spinta dall’orgoglio, fino al -8. Negli ultimi minuti di gioco il Lietkabelis riesce però a trovare i canestri decisivi che valgono il 61-77 finale con cui si chiude il match.

IL TABELLINO DEL MATCH

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-LIETKABELIS PANEVEZYS 61-77 (12-24, 22-14, 15-19, 12-20)

Trento: Bradford 6, Williams 18, Reynolds 13, Conti, Forray, Flaccadori 9, Saunders 7, Mezzanotte 2, Ladurner ne, Caroline 6.

Lietkabelis Panevezys: Vaiciunas ne, Radicevic 4, Kalaitzakis 20, Giedraitis, Lipkevicius 10, Maldunas 7, Zemaitis 9, Berzins 2, Orelik 14, Vasiliauskas ne, Gagic 11. Coach Canak.

Credit: Ciamillo