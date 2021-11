Una storia davvero triste. All’età di 23 anni Vittoria Campo, ex calciatrice del Palermo Femminile con cui aveva ottenuto la promozione in serie B, è deceduta. La giovane, originaria di San Martino delle Scale, vittima di un malore è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia, ma è morta poco più tardi. Si parla di arresto cardiaco.

Un destino davvero infausto, visto che due mesi prima, la famiglia della ragazza aveva dovuto fare i conti con il decesso anche del fratello Alessandro, trovato senza vita in una casa di Favignana dove si era spostato per lavorare in estate. Si parla sempre di un malore improvviso e inaspettato.

Sono da accertare le cause della morte, dunque, e stabilire se sia lecito parlare di un stato di salute improvvisamente precario oppure se l’ex giocatrice abbia ingerito qualcosa che le abbia provocato un arresto cardiaco. In un contesto così triste il Palermo Femminile ha voluto far sentire la propria vicinanza con un messaggio spontaneo: “Nessuna parola potrà mai rappresentare il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di una giovane donna e calciatrice. Il pensiero della società va ai genitori che devono convivere con questo nuovo e incommensurabile dolore. Vittoria sei e rimarrai sempre nei nostri cuori, grazie per le emozioni che ci hai regalato“.

Parole a cui si è associata anche il capo della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani: “Una tragedia che ci lascia senza parole, il calcio femminile piange la prematura scomparsa di Vittoria. Mi unisco al cordoglio della famiglia e di tutte le persone che le volevano bene“.

Foto: LaPresse