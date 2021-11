Sebastiano Bianchi, 29 anni, un passato nelle giovanili tra Varese e Cantù, protagonista attivo di molte stagioni di Serie A2 e tornato questa stagione a Legnano, in B, è scomparso da ieri sera. Soltanto domenica era in campo contro una sua ex squadra, la Sangiorgese, e pur nella sconfitta per 74-67 aveva realizzato 14 punti.

L’auto del nativo di Omegna è stata trovata nelle vicinanze del Lago Maggiore, a Verbania, dove risiede. Ritrovata aperta, vi sono stati rinvenuti al suo interno i suoi effetti personali. Ricerche effettuate dai sommozzatori e dai vigili del fuoco per ritrovarlo sono risultate per oggi vane.

La sua società di appartenenza ha diramato un comunicato nel quale si ribadisce la notizia della scomparsa e il fatto che il Legnano Basket sia in stretto contatto con i familiari in attesa di qualsivoglia genere di notizie.

Bianchi era tornato ai Knights dopo aver già vissuto momenti importanti in A2 con il club, e dopo aver militato a Tortona a Cento e nella sua Omegna, oltre che nella citata Sangiorgese. Nella stagione 2019-2020 aveva inoltre vestito la maglia dell’Urania Milano. Poi il ritorno nella squadra che gioca al PalaBorsani, che nel frattempo era ripartita dalla C Gold ed è tornata in B rilevando il titolo della Robur Saronno.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it