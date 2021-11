Ad una settimana di distanza dalla trionfale serata del Forum contro il Barcellona, l’Olimpia Milano vola in Turchia per affrontare il Fenerbahce Istanbul nella nona giornata della Turkish Airlines Euroleague. La banda di Ettore Messina vuole confermarsi ai vertici della massima competizione continentale, continuando a mantenere la vetta della classifica dopo aver battuto i blaugrana per 76-70 mostrando i muscoli nel momento più difficile della partita disputata giovedì scorso in quel di Assago (nei primi 5’ dell’ultimo periodo i milanesi hanno avuto un totale black-out con un parziale di 0-14 da parte dei blaugrana – ci hanno pensato poi Capitan Melli e l’MVP Gigi Datome a togliere le castagne dal fuoco e a riportare in carreggiata l’Olimpia, facendo esplodere letteralmente il Mediolanum).

La trasferta sul Bosforo inaugura un trittico di partite lontano dal fortino di Assago per l’Olimpia (nel doppio turno della prossima settimana, infatti, Melli e compagni voleranno in Russia per affrontare martedì 16 novembre l’Unics Kazan di Marco Spissu, spostandosi poi a Nord per la sfida con lo Zenit San Pietroburgo dell’ex Gudaitis prevista giovedì 18 novembre). La sfida della Ulker Sport Hall avrà un sapore speciale per Gigi Datome e Niccolò Melli. ‘Gigione’ ha già avuto modo di ritornare a calcare il parquet dove ha potuto riscattare gli anni bui dell’NBA, grazie alla guida in panchina del Maestro Obradovic (ora coach del Partizan Belgrado) con cui i turchi hanno vinto diversi trofei nazionali ma soprattutto l’Eurolega nel 2016/2017; Melli, invece, proverà l’esperienza di tornare ad Istanbul per la prima volta dopo l’esperienza a Stelle e Striscie. L’ambiente in cui verranno accolti sarà sicuramente ben più caldo rispetto a quello trovato dal numero 70 la scorsa stagione, quando il match venne disputata a porte chiuse e senza spettatori. I milanesi arrivano alla sfida nella metropoli turca godendosi appunto la doppia vetta tra Eurolega e Campionato: anche in Serie A, infatti, l’Olimpia guida la classifica con 14 punti frutto di 7 successi in altrettante giornate (senza nessuna sconfitta). Coach Messina non potrà ancora contare su Malcolm Delaney, col play americano che sta ancora recuperando dal recente infortunio. La chiave principale per aggiudicarsi la partita sarà sicuramente quella di riuscire a contenere le bocche di fuoco del Fenerbahce e controllare nel modo più efficace e migliore possibile il pitturato. La difesa è sicuramente l’arma che sta aiutando maggiormente l’Olimpia in questo avvio di stagione europea, con il solo Bayern Monaco riuscito finora a sfondare il muro degli 80 punti segnati all’Armani Exchange (83-77, unica battuta d’arresto dei meneghini). In attacco, invece, ben tre giocatori biancorossi viaggiano in doppia cifra di media alla voce punti: Shavon Shields (12.5), Devon Hall e Malcolm Delaney (10.5 a testa). In crescendo anche le statistiche realizzative di Melli (9.1) e Mitoglou (8.8), mentre per gli assist il ‘Chacho’ Rodriguez viaggia a 4.4 assist di media a partita. Coach Messina punterà sicuramente anche su Troy Daniels, autore di una prestazione convincente contro la Stella Rossa dopo quelle opache fornite nelle precedenti uscite europee.

Il Fenerbahce si presenta al match di domani sera con due facce: da un lato la partenza non entusiasmante in Eurolega, con un record di 3-5 dopo otto giornate che relega di fatto la squadra di Sasha Djordjevic al decimo posto (fuori, quindi, dalle magnifiche otto per il momento); dall’altro, invece, un ruolino di marcia incontrastato nella Basketball Süper Ligi, dove il ‘Fener’ guida la classifica dopo sette giornate con un record di 6-1. L’ex coach della Virtus Bologna (che ha lasciato la città delle Due Torri dopo aver messo in bacheca uno Scudetto – lo scorso anno, infliggendo uno sweep di 4-0 proprio all’Olimpia Milano -, una Supercoppa Italiana ed una Basketball Champions League nel 2018/2019, dopo aver anche sfiorato la finale di EuroCup nella scorsa annata) può contare su un roster di tutto rispetto, leggermente cambiato rispetto alla passata stagione con l’arrivo tra gli altri di Achille Polonara (il marchigiano ha firmato per i turchi dopo l’ottima esperienza spagnola al Baskonia – sostituito dal connazionale Simone Fontecchio – insieme alle ottime prestazioni durante l’estate azzurra). La cabina di regia è affidata all’estro del play Nando De Colo, col francese che viaggia ad 11.8 punti e 3.8 assist di media in Eurolega (ex compagno ai tempi del CSKA Mosca, tra l’altro, del pari-ruolo Rodriguez e di Kyle Hines). Il miglior realizzatore del Fener al momento è però Jan Vesely: l’ala grande ceca, infatti, ha messo a segno 12.9 punti di media nelle otto giornate fin qui disputate.

Le motivazioni, quindi, non mancano da ambo le parti: da un lato gli uomini di Djordjevic che vogliono risalire la classifica e tornare quindi nel gruppo delle squadre in lizza per la post-season, spinti dal pubblico di casa; dall’altro lato, però, c’è l’Olimpia Milano che vuole continuare a dettare legge in Eurolega, mantenendo la leadership della classifica e lo status di una delle squadre favorite per arrivare in fondo alla massima competizione continentale.

