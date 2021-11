Ha rischiato di essere una sconfitta all’esordio, si è trasformata in una vittoria che mette l’Italia sul binario giusto in queste qualificazioni agli Europei 2023. A Piestany le azzurre hanno battuto la Slovacchia per 66-69, trovando un decisivo parziale di 10-26 per ribaltare una situazione che nel terzo quarto si era fatta difficilissima.

Così Lino Lardo a fine gara: “Questa Nazionale ha dimostrato di avere anima e cuore, c’erano tante facce nuove, diverse esordienti e con pochi giorni di allenamento era impossibile giocare una bella pallacanestro. Abbiamo accusato un passaggio a vuoto nel terzo quarto ma poi l’abbiamo vinta in difesa: nel secondo quarto abbiamo concesso 7 punti e nell’ultimo 10“.

E lo sguardo, naturalmente, si volge al futuro: “E’ un successo pesante in termini di autostima delle ragazze e per la fiducia in vista dei prossimi impegni. Prendiamoci questa vittoria ma rimaniamo con i piedi saldati per terra per la partita di domenica col Lussemburgo“.

La sfida citata dal coach azzurro si giocherà al PalaCattani di Faenza, anch’essa alle 18:00. Le lussemburghesi, all’esordio, hanno perso per 54-58 contro la Svizzera in casa, dopo aver guidato per 31-19 all’intervallo.

Foto: fiba.basketball