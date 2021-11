Basket: Italia, la long list per le qualificazioni ai Mondiali 2023. I convocati saranno 16, out i big e Belinelli

Ricomincia in tempi brevi il cammino dell’Italia, dopo i quarti di finale raggiunti alle Olimpiadi con tanto di battaglia aperta vissuta con la Francia poi argento. Meo Sacchetti ha diramato una long list di 24 giocatori tra i quali ci saranno i 16 che affronteranno le qualificazioni ai Mondiali 2023 nella prima finestra.

In particolare, questi sono i nomi chiamati dal coach azzurro, riconfermato almeno fino al 2022 dopo l’ottimo esito di Preolimpico di Belgrado ed evento a cinque cerchi:

Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

Tommaso Baldasso (1998, 192, P/G, Fortitudo Kigili Bologna)

Giordano Bortolani (2000, 193, G, Nutribullet Treviso)

Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Davide Casarin (2003, 196, G, Nutribullet Treviso)

Mouhamet Rassoul Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

Alessandro Lever (1998, 208, A/C, Allianz Pallacanestro Trieste)

Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Andrea Pecchia (1997, 197, G, Vanoli Cremona)

Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

Michele Ruzzier (1993, 181, P, Segafredo Virtus Bologna)

Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

Riccardo Visconti (1998, 197, G, Happy Casa Brindisi)

Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

Alessandro Zanelli (1992, 188, P, Happy Casa Brindisi)

Godono per la prima vera volta di considerazione a livello di Nazionale maggiore sia Bruno Mascolo, che sta facendo bene nella neopromossa Tortona, che Alessandro Lever, lungo di Trieste rientrato quest’anno dagli Stati Uniti, dove ha giocato con la Grand Canyon University. Premiato anche l’innalzamento del livello del trio di Brindisi e, dal momento che le coppe che non si chiamano Eurolega si fermano, va in scena anche tutto il blocco della Virtus Bologna escluso Marco Belinelli, per il quale la parabola con la maglia dell’Italia sembra oramai chiusa. Fuori anche Amedeo Della Valle, pur autore di un buon inizio di campionato a Brescia.

Non c’è alcun giocatore attualmente impegnato all’estero, così come quasi nessuno di Milano: è stato concesso solo Davide Alviti in virtù del gentleman agreement che lega l’Olimpia alla FIP in caso di gare azzurre che vanno a cozzare con il calendario di Eurolega, una grana in assoluto mai risolta dal 2016 a oggi.

L’Italia affronterà venerdì 26 a San Pietroburgo (ore 17:00) la Russia, mentre lunedì 29 al Mediolanum Forum di Assago (ore 20:30) sarà la volta dell’Olanda. Nel girone c’è anche l’Islanda, che verrà sfidata due volte nella seconda finestra, il 24 e il 27 febbraio.

Foto: LaPresse