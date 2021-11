Non arrivano buone notizie dalla campo di allenamento di Coverciano, dove la Nazionale italiana di calcio sta preparando i prossimi impegni delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, in particolare la sfida del 12 novembre a Roma contro la Svizzera.

Dopo le defezioni di Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile, è arrivato anche il ko del capitano Giorgio Chiellini. Il difensore centrale della Juventus, già acciaccato per un problema muscolare accusato sabato scorso nel match di campionato tra la Vecchia Signora e la Fiorentina, è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Pertanto, il CT Roberto Mancini dovrà gestire una situazione non semplice per le assenze, consolandosi quantomeno con il recupero di Nicolò Barella che ha ripreso gli allenamenti, posteriori alle cure necessarie dopo l’infortunio rimediato nel derby contro il Milan in Serie A.

Di seguito l’elenco dei convocati:

L’ELENCO DEI CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Danilo Cataldi (Lazio), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo).

Foto: LaPresse