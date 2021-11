Basket, i migliori italiani della settima giornata di Serie A. Gaspardo sugli scudi, ottimi Mannion, Melli e Tonut

Si è disputata la settima giornata del massimo campionato italiano di basket e sui parquet le migliori non rallentano la corsa, mentre alle loro spalle si è accorciata la classifica con le importanti vittorie di Trento, Venezia e Napoli. E in campo sono diversi gli italiani che hanno brillato.

Trento ha battuto Brescia 78-72 e tra i protagonisti c’è stato Diego Flaccadori, autore di 15 punti e fondamentale nei momenti chiave del match. Per i lombardi, invece, non sono bastati i 13 punti e i 4 assist di Andrea Della Valle. È tornata al successo la Virtus Bologna, che ha superato 88-75 Pesaro, ed è tornata a vincere sospinta dalla coppia formata da Milos Teodosic e Niccolò Mannion. L’azzurro ha messo a referto solo 5 punti, ma ha dato spettacolo con ben 8 assist che hanno lanciato gli emiliani al successo.

Trieste ha espugnato il campo di Sassari per 74-83 e protagonista di giornata è stato Fabio Mian, autore di 16 punto, top scorer del match, e anche di 4 assist. In casa sarda, invece, non sono bastati i 10 punti e 5 assist di Stefano Gentile per evitare la sconfitta. Successo fondamentale in chiave salvezza per la Fortitudo Bologna, che ha battuto Treviso 83-70, e tra gli emiliani da evidenziare i 14 punti di Tommaso Baldasso e il +/-17 di Pietro Aradori.

Settima vittoria su sette per l’Olimpia Milano, che espugna il campo di Cremona per 86-93 e lo ha fatto sospinta dai 20 punti di Nicolò Melli, sempre più protagonista nella squadra di Ettore Messina. Risale la classifica la Reyer Venezia, che supera 94-74 Reggio Emilia e sugli scudi c’è uno scatenato Stefano Tonut che ha chiuso il suo match con 23 punti, frutto di un 5/7 da oltre l’arco. Per Reggio Emilia non bastano i 16 punti di Leonardo Candi, comunque in bella mostra nonostante il ko.

Ha vinto Brindisi in casa di Varese per 71-84 e lo ha fatto guidata da un Raphael Gaspardo assoluto protagonista in campo. L’azzurro ha chiuso con 27 punti in 31 minuti e un 5/9 da oltre l’arco, fondamentali per il successo pugliese assieme alla buonissima prestazione anche di Alessandro Zanelli con i suoi 5 assist. Infine, Napoli ha battuto Tortona 82-79 nel match tra neopromosse, anche se in evidenza si è messo l’ospite Ariel Filloy, autore di 22 punti e un 7/9 da tre punti.

