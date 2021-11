Basket femminile: Virtus Bologna e Dinamo Sassari, prima vittoria in EuroCup 2021-2022

Finalmente l’EuroCup sorride alle due formazioni italiane impegnate: Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari colgono vittorie diverse per difficoltà, ma fondamentali in maniera identica per poter continuare a sperare nella qualificazione dopo questa quarta giornata. Non vanno dimenticate le modalità di passaggio alla fase a eliminazione diretta: entrano le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze.

LOINTEK GERNIKA BIZKAIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 62-67

La Virtus coglie una prima vittoria di vitale importanza, pareggiando anche in maniera totale la differenza canestri rispetto alla sconfitta dell’andata al PalaDozza. Eppure le cose, per buona parte del tempo, sembrano andare male. Dopo un primo quarto totalmente equilibrato, è nel secondo che prova la fuga la formazione di casa, con Moore e Brcaninovic devastanti negli ultimi tre minuti prima dell’intervallo (40-26).

Le ospiti finiscono sotto fin sul 48-31 (Ariztimuno), ma proprio sull’orlo del baratro la squadra di Lardo riemerge: Hines-Allen e Dokic trovano un parziale di 0-9 che non risolve tutti i guai, ma rende il recupero possibile. Si entra nell’ultimo periodo sul 52-41, nessuna riesce più a fermare Hines-Allen, Zandalasini distribuisce palloni, anche Turner si accende e Dojkic firma il sorpasso sul 58-59. Si lotta punto a punto, poi la numero 2 bianconera spara la tripla del 60-64 e il libero del +5, con Turner che rincara la dose sul 60-67. Arrojo riduce le distanze a -1″3, Lardo vuole il time out per cercare il tiro della differenza canestri ribaltata, Hines-Allen subisce contatto sul tiro, ma nulla viene fischiato e termina così.

TOP SCORER

BIZKAIA – Moore 17, Brcaninovic 15, Buch 9

BOLOGNA – Hines-Allen 34, Dojkic 13, Battisodo 7

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ELFIC FRIBOURG 81-74

Al di là del risultato finale, frutto di un andamento quantomeno bizzarro della partita, a far strabuzzare gli occhi è il tabellino di Jessica Shepard: 42 punti e 20 rimbalzi. Certo, anche dall’altra parte Marielle Giroud, andando a quota 34, non scherza. Dopo un primo periodo senza particolari scossoni, la Dinamo prova a offrire un saggio offensivo nel secondo, trovando una serata felice anche di Lucas sia sul piano realizzativo che su quello da passatrice. Il vantaggio diventa di 19 punti (46-27) dopo 20′.

Alla ripartenza il Banco supera le 20 lunghezze di vantaggio e, più in generale, sembra offrire sufficienti garanzie circa un esito positivo senza grandi brividi all’interno della serata del PalaSerradimigni. Questa previsione, però, viene smentita da un ultimo quarto che rischia seriamente di riaprire tutto, e anzi a un certo punto lo fa. Dal 73-60 Sassari subisce il trio Fogg-Giroud-Kroselj, parziale di 0-10 e tutto da rifare. Ci pensa Shepard a rimettere le cose a posto e a dare il primo sorriso continentale a coach Restivo.

TOP SCORER

SASSARI – Shepard 42, Lucas 23, Orazzo 8

FRIBOURG – Giroud 34, Fogg 21, Devos 9

Foto: fiba.basketball