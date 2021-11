Cambiano alcune delle prospettive dell’Italia in relazione al doppio impegno di giovedì 11 e domenica 14 novembre nelle qualificazioni per gli Europei del 2023. Elisa Penna, infatti, non farà parte del gruppo che giocherà contro la Slovenia in quel di Piestany e riceverà il Lussemburgo al PalaCattani di Faenza.

Alla giocatrice dell’Umana Reyer Venezia, infatti, è stato concesso un non meglio precisato periodo di riposo. Corre il mistero più assoluto su quanto stia accadendo precisamente all’ala bergamasca classe ’95. Il comunicato rilasciato qualche giorno fa dalla Reyer, e recepito dalla Nazionale, riferisce semplicemente della necessità di tale periodo di riposo.

Il suo inizio di stagione non era stato particolarmente confortante, dato che non era mai riuscita a trovare la doppia cifra nelle cinque partite disputate. In Eurolega, invece, miglior partita con le ungheresi del KSC Szekszard, l’unica al momento vinta dalla formazione ora allenata da Andrea Mazzon dopo l’esonero di Massimo Romano.

Questo dunque l’attuale novero delle giocatrici che si raduneranno nella giornata di domani a Roma per poi viaggiare verso la Slovacchia e ritorno:

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1994, 1.75, P, Umana Reyer Venezia)

Beatrice Barberis (1995, 1.80, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Debora Carangelo (1992, 1.68, P, Umana Reyer Venezia)

Sara Crudo (1995, 1.80, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Jasmine Keys (1997, 1.90, A-C, Famila Wuber Schio)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Nicole Romeo (1989, 1.70, P, Passalacqua Ragusa)

Mariella Santucci (1997, 1.80, P, Passalacqua Ragusa)

Marzia Tagliamento (1996, 1.83, G, Passalacqua Ragusa)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Allianz Geas Sesto S. Giovanni)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Matilde Villa (2004, 1.70, P-G, Costa Masnaga)

Cecilia Zandalasini (1996, 1.85, A, Segafredo Zanetti Bologna)

Credit: Ciamillo