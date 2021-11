Basket, EuroCup 2021-2022: tutto pronto per il derby tricolore tra Virtus Bologna e Venezia

Manca sempre meno allo scontro a strisce verdi, bianche e rosse tra la Virtus Bologna e Venezia. Domani sera alle 20:30 le due compagini si sfideranno infatti nella quinta giornata dell’EuroCup 2021-2022 in un match che si preannuncia ricco di emozioni.

Entrambe le squadre si trovano attualmente a due vittorie e due sconfitte nel girone B della seconda competizione europea più importante, mentre in campionato la Virtus Bologna è partita decisamente meglio (con sei successi in otto partite) rispetto a Venezia (momentaneamente a quota quattro vittorie).

Guardando lo stato di forma più recente delle due compagini, possiamo notare che gli emiliani arrivano a questa sfida dopo due vittorie consecutive in Serie A (contro Pesaro e Brescia) e due sconfitte di fila in EuroCup (contro il Buducnost e contro il Valencia). Dall’altra parte, Venezia è reduce dalla grande impresa in campo europeo contro il Buducunost (l’attuale capolista del girone B), mentre in campionato c’è stata una piccola ripresa grazie ai due successi consecutivi delle ultime settimane (contro la Fortitudo Bologna e la Reggiana).

Per vincere questa partita i due coach faranno ovviamente affidamento sulle loro carte migliori. Largo spazio dunque a Kyle Weems (finora per lui una media di 13.8 punti a partita nell’attuale EuroCup), Milos Teodosic, JaKarr Sampson, Kevin Hervey e Alessandro Pajola nella Virtus Bologna (dove non ci sarà invece l’infortunato Marco Belinelli) e a Mitchell Watt (media di 12.8 punti a match nell’attuale stagione in campo europeo), Stefano Tonut e Austin Daye nel Venezia.

Oltre ai risultati di inizio anno, anche i precedenti stagionali tra le due squadre ci dicono che a partire favorito è il gruppo di Sergio Scariolo (le V Nere hanno infatti battuto i lagunari sia in campionato per 84-65 sia nella Supercoppa Italiana per 72-71), ma attenzione a non sottovalutare troppo i ragazzi di Walter de Raffaele che soprattutto in Europa stanno dimostrando di non essere una squadra qualunque. Che lo spettacolo abbia inizio, buon derby tricolore a tutti!

Credit: Ciamillo